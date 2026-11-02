Lịch thi đấu và trực tiếp Cúp C1 châu Âu mới nhất: MU gặp thử thách lớn

Lịch thi đấu và trực tiếp Cúp C1 châu Âu mới nhất với lượt trận thứ tư vòng bảng diễn ra trong các ngày 4 và 5/11 theo giờ Việt Nam. Tổng cộng sẽ có 18 trận đấu diễn ra với những màn đọ sức hấp dẫn giữa những CLB hàng đầu châu Âu.

MU hứa hẹn sẽ có trận đấu khó khăn với AS Roma. (Ảnh: Reuters).

MU sau chuỗi trận bết bát sẽ có màn đọ sức trên sân nhà với AS Roma, đội bóng Italia đang sở hữu phong độ tốt với chuỗi 5 trận bất bại. Màn đối đầu này sẽ diễn ra lúc 3h ngày 4/11 theo giờ Việt Nam. Nếu tiếp tục không giành trọn 3 điểm, MU sẽ nối dài mạch trận không thắng lên con số 10 trên mọi đấu trường.

Trong khi đó, CLB khác ở Ngoại hạng Anh là Aston Villa sẽ có trận đấu đáng chú ý nhất của lượt trận này khi đến làm khách trên sân của Barca. Aston Villa đang sở hữu phong độ ổn định khi chỉ thua 1 trong 10 trận gần nhất đã sẵn sàng để làm khó Barca khi đại diện Tây Ban Nha mới trải qua 2 trận thua PSG và Real Madrid cách đây chưa lâu.

Ở một số trận đấu đáng chú ý khác, PSG đến làm khách của Villarreal, Atletico tiếp đón Bayern Munich hay Leipzig đối đầu Man City sẽ là các màn đọ sức mà người hâm mộ bóng đá chắc chắn sẽ dành nhiều sự quan tâm.

Lịch thi đấu chi tiết lượt trận thứ tư vòng bảng Cúp C1 châu Âu 2026/2027.