Lịch thi đấu và trực tiếp hôm nay 2/11: Sôi động Cúp C1 châu Á

Theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 2/11 rạng sáng mai 3/11, vòng bảng Cúp C1 châu Á 2026/2027 sẽ diễn ra sôi động với 6 cặp đấu ở khu vực Tây Á.

Al Nassr sẽ có chuyến làm khách của Pakhtakor vào lúc 20h45 tối 2/11 theo giờ Việt Nam. Tuy nhiên, Cristiano Ronaldo không góp mặt trong trận đấu tại Uzbekistan. Ban huấn luyện Al Nassr quyết định cho ngôi sao 41 tuổi nghỉ ngơi nhằm phục hồi thể trạng.

Ronaldo sẽ không cùng Al Nassr tham dự trận gặp Pakhtakor tại Cúp C1 châu Á. (Ảnh: Al Nassr)

Các cặp đấu ở loạt trận Cúp C1 châu Á lúc 23h00 đêm 2/11 gồm Tractor – Neftchi, Al Saad – Al Ahli và Al Wasl – Al Quwa Al Jawiya. Sau đó, khung giờ 01h45 rạng sáng 3/11 sẽ chứng kiến 2 cặp đấu Al Gharafa – Al Qadsiah và Al Ittihad – Al Ain.

Tại giải Ngoại hạng Anh, trận đấu muộn nhất vòng 9 giữa Newcastle và Everton sẽ diễn ra lúc 03h00 rạng sáng 3/11. Lúc này, Newcastle đang đứng thứ 12 với 11 điểm còn Everton đang đứng thứ 14 với 10 điểm.

Cũng theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay, loạt trận rạng sáng 3/11 còn có các cặp đấu: Deportivo – Osasuna tại La Liga, Lorient – Brest tại Ligue 1, Sassuolo – Fiorentina và Atalanta – Parma tại Serie A.

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Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 2/11 rạng sáng mai 3/11 Cúp C1 châu Á 20h45 ngày 2/11: Pakhtakor – Al Nassr 23h00 ngày 2/11: Tractor – Neftchi 23h00 ngày 2/11: Al Wasl – Al Quwa Al Jawiya 23h00 ngày 2/11: Al Saad – Al Ahli 01h45 ngày 3/11: Al Gharafa – Al Qadsiah 01h45 ngày 3/11: Al Ittihad – Al Ain Serie A 00h30 ngày 3/11: Sassuolo – Fiorentina 02h45 ngày 3/11: Atalanta – Parma Ligue 1 02h45 ngày 3/11: Lorient – Brest La Liga 03h00 ngày 3/11: Deportivo – Osasuna Ngoại hạng Anh 03h00 ngày 3/11: Newcastle – Everton