Lịch thi đấu và trực tiếp hôm nay 2/11: Sôi động Cúp C1 châu Á
VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 2/11 rạng sáng mai 3/11 với những màn so tài ở Cúp C1 châu Á, Ngoại hạng Anh, La Liga, Serie A và Ligue 1.
Theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 2/11 rạng sáng mai 3/11, vòng bảng Cúp C1 châu Á 2026/2027 sẽ diễn ra sôi động với 6 cặp đấu ở khu vực Tây Á.
Al Nassr sẽ có chuyến làm khách của Pakhtakor vào lúc 20h45 tối 2/11 theo giờ Việt Nam. Tuy nhiên, Cristiano Ronaldo không góp mặt trong trận đấu tại Uzbekistan. Ban huấn luyện Al Nassr quyết định cho ngôi sao 41 tuổi nghỉ ngơi nhằm phục hồi thể trạng.
Các cặp đấu ở loạt trận Cúp C1 châu Á lúc 23h00 đêm 2/11 gồm Tractor – Neftchi, Al Saad – Al Ahli và Al Wasl – Al Quwa Al Jawiya. Sau đó, khung giờ 01h45 rạng sáng 3/11 sẽ chứng kiến 2 cặp đấu Al Gharafa – Al Qadsiah và Al Ittihad – Al Ain.
Tại giải Ngoại hạng Anh, trận đấu muộn nhất vòng 9 giữa Newcastle và Everton sẽ diễn ra lúc 03h00 rạng sáng 3/11. Lúc này, Newcastle đang đứng thứ 12 với 11 điểm còn Everton đang đứng thứ 14 với 10 điểm.
Cũng theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay, loạt trận rạng sáng 3/11 còn có các cặp đấu: Deportivo – Osasuna tại La Liga, Lorient – Brest tại Ligue 1, Sassuolo – Fiorentina và Atalanta – Parma tại Serie A.
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 2/11 rạng sáng mai 3/11
Cúp C1 châu Á
20h45 ngày 2/11: Pakhtakor – Al Nassr
23h00 ngày 2/11: Tractor – Neftchi
23h00 ngày 2/11: Al Wasl – Al Quwa Al Jawiya
23h00 ngày 2/11: Al Saad – Al Ahli
01h45 ngày 3/11: Al Gharafa – Al Qadsiah
01h45 ngày 3/11: Al Ittihad – Al Ain
Serie A
00h30 ngày 3/11: Sassuolo – Fiorentina
02h45 ngày 3/11: Atalanta – Parma
Ligue 1
02h45 ngày 3/11: Lorient – Brest
La Liga
03h00 ngày 3/11: Deportivo – Osasuna
Ngoại hạng Anh
03h00 ngày 3/11: Newcastle – Everton