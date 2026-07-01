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Lịch thi đấu và trực tiếp World Cup 2026 hôm nay 1/7: Anh, Bỉ, Mỹ ra trận

Thứ Tư, 05:15, 01/07/2026
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VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp World Cup 2026 hôm nay 1/7 rạng sáng 2/7, những đội bóng mạnh như Anh, Bỉ và Mỹ sẽ ra trận ở vòng 32 đội.

Theo lịch thi đấu và trực tiếp World Cup 2026 hôm nay ngày 1/7 và rạng sáng 2/7 sẽ diễn ra các trận đấu tiếp theo của vòng 32 đội, hứa hẹn hấp dẫn kịch tính. Khán giả hâm mộ sẽ dồn sự chú ý vào các đội bóng mạnh như tuyển Anh, Bỉ cùng màn xuất trận của đại diện chủ nhà Mỹ. Đài Truyền hình Việt Nam tường thuật trực tiếp toàn bộ 4 cuộc đọ sức hấp dẫn này duy nhất trên kênh sóng VTV3.

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Lịch thi đấu và trực tiếp World Cup 2026 hôm nay 1/7 rạng sáng 2/7.

Mở màn cho ngày thi đấu sôi động hôm nay, vào lúc 08h00 sáng ngày 1/7, Mexico sẽ đụng độ đối thủ đến từ Nam Mỹ là Ecuador. Trận cầu này hứa hẹn mang đến một thế trận giằng co, tốc độ và đầy máu lửa. Kênh VTV3 truyền hình trực tiếp diễn biến của cuộc chạm trán này.

Tuyển Anh vs CHDC Congo so tài lúc 23h ngày 1/7

Theo lịch thi đấu và trực tiếp World Cup 2026 hôm nay vào khung giờ 23h00 đêm ngày 1/7, đội tuyển Anh bước vào trận đấu quan trọng gặp đại diện châu Phi là CHDC Congo. Đây là trận đấu mà Harry Kane cùng các đồng đội sẽ đặt mục tiêu giành chiến thắng thuyết phục để khẳng định bản lĩnh và tham vọng chinh phục cúp vàng. Người hâm mộ trên cả nước đồng hành cùng trận đấu trên sóng VTV3.

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Bỉ vs Senegal đọ sức 3h ngày 2/7

Bước sang rạng sáng ngày 2/7, không khí bóng đá tiếp tục bùng nổ với cuộc thư hùng giữa tuyển Bỉ vs Senegal vào lúc 03h00. Tuyển Bỉ được dự đoán sẽ gặp thử thách không hề nhỏ trước nền tảng thể lực sung mãn và lối chơi pressing tầm cao của đối thủ. Kênh VTV3 phát sóng trực tiếp trận cầu mang tính tâm điểm này.

Mỹ vs Bosnia lúc 7h ngày 2/7

Khép lại loạt trận rạng sáng và sáng 2/7, đội tuyển chủ nhà Mỹ vs Bosnia sẽ chạm trán vào lúc 07h00. Đội bóng xứ cờ hoa quyết tâm tận dụng tối đa lợi thế sự cuồng nhiệt từ các khán đài sân nhà để vượt qua chướng ngại vật đến từ châu Âu. Đài Truyền hình Việt Nam tiếp tục gửi đến khán giả những hình ảnh trực tiếp trọn vẹn của trận đấu trên kênh VTV3.

Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến tất cả các trận đấu, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

 
Trí Minh/VOV.VN
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