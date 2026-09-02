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CLB Đà Nẵng bổ sung cầu thủ Việt kiều trưởng thành từ Man City

Thứ Tư, 17:52, 02/09/2026
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VOV.VN - CLB Đà Nẵng vừa bổ sung thành công Bryan Ly, cầu thủ Việt kiều từng trưởng thành từ đội trẻ Man City.

Trước thềm mùa giải mới, CLB Đà Nẵng đã công bố bản hợp đồng đáng chú ý khi chiêu mộ thành công Bryan Ly. Đây là cầu thủ Việt kiều được đánh giá giàu tiềm năng khi từng trưởng thành trong màu áo đội trẻ Man City, sau đó thi đấu cho nhiều đội bóng tại Anh trước khi trở về Việt Nam.

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Bryan Ly thi đấu tại V-League (Ảnh: CLB Đà Nẵng)

Sinh năm 2003, Bryan Ly thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm và có thể thi đấu ở vai trò hộ công. Việc trưởng thành từ môi trường bóng đá Anh giúp cầu thủ này có kỹ thuật cơ bản tốt cũng như nguồn thể lực dồi dào.

Với chiều cao 1m78, Bryan Ly được đánh giá mang đến sự trẻ trung, năng lượng và khát khao được thể hiện mình với lối chơi nhanh, đơn giản hiệu quả. Đây là bản hợp đồng được kỳ vọng sẽ kết nối tuyến giữa với hàng công của Đà Nẵng trong mùa giải mới.

Đáng chú ý, Bryan Ly là anh trai của Brandon Ly, cầu thủ đang thi đấu cho Phú Thọ theo dạng cho mượn từ CAHN. Cả hai cầu thủ này đều được chờ đợi sẽ thi đấu tốt tại V-League, qua đó mở ra cánh cửa khoác áo ĐT Việt Nam trong tương lai.

Đà Nẵng sẽ có trận mở màn V-League 2026/27 gặp Thanh Hoá trên sân khách vào 17h00 ngày 6/9. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam cũng sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

PV/VOV.VN
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