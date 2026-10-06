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Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 6/10

Thứ Ba, 07:00, 06/10/2026
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VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 6/10, các trận đấu tiếp theo của vòng sơ loại Cúp Quốc gia 2026/2027 sẽ diễn ra.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 6/10, bóng đá cấp CLB trong nước sẽ trở lại với các màn so tài tiếp theo của vòng sơ loại Cúp Quốc gia 2026/2027.

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CLB SLNA chuẩn bị cho trận đấu với Lâm Đồng. (Ảnh: SLNAFC). 

Các trận đấu được tổ chức hôm nay là Lâm Đồng gặp SLNA (15h30), Đồng Nai gặp Sài Gòn FC (18h) và Công an Nhân Dân gặp Huế (18h).

Trong 3 trận đấu này, có sự góp mặt của 2 CLB đang thi đấu ở V-League là SLNA và Đồng Nai trong khi 4 CLB còn lại là Lâm Đồng,  Sài Gòn FC, Công an Nhân Dân và Huế đang thi đấu ở giải hạng Nhất Quốc gia.

SLNA, Đồng Nai và Công an Nhân Dân được đánh giá cao hơn các đối thủ và sẽ không ngạc nhiên nếu 3 đội bóng này giành chiến thắng.

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Sau các trận đấu hôm nay, danh sách cụ thể 16 đội lọt vào vòng tiếp theo của Cúp Quốc gia 2026/2027 sẽ được xác định.

Trước đó, 13 đội đã chính thức góp mặt ở vòng 2 Cúp Quốc gia 2026/2027 gồm: CLB CAHN, Bắc Ninh, Đại học Văn Hiến, Thể Công Viettel, CLB TP.HCM, CLB Bóng đá TP.HCM, Nam Định, Phú Thọ, Đà Nẵng, Cần Thơ, Ninh Bình, CLB CA TP.HCM và Hưng Yên.

PV/VOV.VN
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