English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Lịch thi đấu vòng loại U17 nữ châu Á 2027 của U17 Việt Nam

Chủ Nhật, 14:00, 04/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lịch thi đấu vòng loại U17 nữ châu Á 2027 của U17 Việt Nam với 3 trận đấu diễn ra từ 5/10 đến 11/10.

Lịch thi đấu vòng loại U17 nữ châu Á 2027 của U17 Việt Nam, thầy trò HLV Okiyama Masahiko sẽ lần lượt gặp các đội Palestine (5/10), Bắc Mariana (8/10) và Kyrgyzstan (11/10). Các trận đấu được tổ chức ở sân Bà Rịa (TP.HCM). Chỉ đội nhất bảng mới có vé dự VCK diễn ra vào năm sau ở Trung Quốc. 

lich thi dau vong loai u17 nu chau A 2027 cua u17 viet nam hinh anh 1
Ảnh: VFF. 

Trước ngày thi đấu chính thức, HLV Okiyama Masahiko đã công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự giải. Danh sách 23 cầu thủ được lựa chọn gồm 3 thủ môn và 20 cầu thủ. Đây là những gương mặt đã được Ban huấn luyện theo dõi, đánh giá trong quá trình tập trung và thi đấu giao hữu, trong đó có chuyến tập huấn tại Nhật Bản từ ngày 10 đến 20/9.

Trong chuyến tập huấn tại Nhật Bản, đội tuyển nữ U17 Việt Nam có điều kiện tập luyện, thi đấu cọ xát và tích lũy thêm kinh nghiệm trước khi bước vào vòng loại châu Á. Đây cũng là giai đoạn quan trọng để ban huấn luyện hoàn thiện đội hình, rà soát lực lượng và điều chỉnh những vấn đề chuyên môn trước giải đấu chính thức.

Sau khi trở về Việt Nam, đội tiếp tục tập luyện và chuẩn bị cho vòng loại. Ngày 28/9, đội tuyển nữ U17 Việt Nam đã di chuyển vào TP.HCM, qua đó có thêm thời gian thích nghi với điều kiện thời tiết, sinh hoạt và làm quen địa điểm thi đấu tại sân vận động Bà Rịa.

PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

U17 nữ Việt Nam chốt danh sách tham dự vòng loại U17 nữ châu Á 2027
U17 nữ Việt Nam chốt danh sách tham dự vòng loại U17 nữ châu Á 2027

VOV.VN - U17 nữ Việt Nam đã chốt danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng loại giải U17 nữ châu Á 2027 diễn ra từ ngày 5 đến 11/10 tại sân vận động Bà Rịa (TP Hồ Chí Minh).

U17 nữ Việt Nam chốt danh sách tham dự vòng loại U17 nữ châu Á 2027

U17 nữ Việt Nam chốt danh sách tham dự vòng loại U17 nữ châu Á 2027

VOV.VN - U17 nữ Việt Nam đã chốt danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng loại giải U17 nữ châu Á 2027 diễn ra từ ngày 5 đến 11/10 tại sân vận động Bà Rịa (TP Hồ Chí Minh).

U17 Việt Nam chốt danh sách tham dự U17 World Cup 2026
U17 Việt Nam chốt danh sách tham dự U17 World Cup 2026

VOV.VN - Sau hành trình tại VCK U17 châu Á 2026, Đội tuyển U17 Việt Nam sẽ trở lại tập luyện từ ngày 20/9 tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, hướng tới lần đầu tiên tham dự VCK FIFA U17 World Cup.

U17 Việt Nam chốt danh sách tham dự U17 World Cup 2026

U17 Việt Nam chốt danh sách tham dự U17 World Cup 2026

VOV.VN - Sau hành trình tại VCK U17 châu Á 2026, Đội tuyển U17 Việt Nam sẽ trở lại tập luyện từ ngày 20/9 tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, hướng tới lần đầu tiên tham dự VCK FIFA U17 World Cup.

U17 nữ Việt Nam hoà đội bóng Nhật Bản trên sân khách
U17 nữ Việt Nam hoà đội bóng Nhật Bản trên sân khách

VOV.VN - Trong chuyến tập huấn chuẩn bị cho vòng loại U17 nữ châu Á 2027, U17 nữ Việt Nam có trận hoà U18 Shonan tại Nhật Bản.

U17 nữ Việt Nam hoà đội bóng Nhật Bản trên sân khách

U17 nữ Việt Nam hoà đội bóng Nhật Bản trên sân khách

VOV.VN - Trong chuyến tập huấn chuẩn bị cho vòng loại U17 nữ châu Á 2027, U17 nữ Việt Nam có trận hoà U18 Shonan tại Nhật Bản.

U17 Việt Nam nhận nhiệm vụ lịch sử tại đấu trường World Cup
U17 Việt Nam nhận nhiệm vụ lịch sử tại đấu trường World Cup

VOV.VN - Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đặt mục tiêu vượt qua vòng bảng cho U17 Việt Nam khi tham dự VCK U17 World Cup 2026.

U17 Việt Nam nhận nhiệm vụ lịch sử tại đấu trường World Cup

U17 Việt Nam nhận nhiệm vụ lịch sử tại đấu trường World Cup

VOV.VN - Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đặt mục tiêu vượt qua vòng bảng cho U17 Việt Nam khi tham dự VCK U17 World Cup 2026.

Chùm ảnh lễ trao giải bóng đá U17 Quốc gia 2026
Chùm ảnh lễ trao giải bóng đá U17 Quốc gia 2026

VOV.VN - Lễ trao giải của giải bóng đá U17 Quốc gia 2026 đã diễn ra sau khi giải đấu kết thúc tại Gia Lai ngày 29/7.

Chùm ảnh lễ trao giải bóng đá U17 Quốc gia 2026

Chùm ảnh lễ trao giải bóng đá U17 Quốc gia 2026

VOV.VN - Lễ trao giải của giải bóng đá U17 Quốc gia 2026 đã diễn ra sau khi giải đấu kết thúc tại Gia Lai ngày 29/7.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế