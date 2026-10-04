Lịch thi đấu vòng loại U17 nữ châu Á 2027 của U17 Việt Nam, thầy trò HLV Okiyama Masahiko sẽ lần lượt gặp các đội Palestine (5/10), Bắc Mariana (8/10) và Kyrgyzstan (11/10). Các trận đấu được tổ chức ở sân Bà Rịa (TP.HCM). Chỉ đội nhất bảng mới có vé dự VCK diễn ra vào năm sau ở Trung Quốc.

Ảnh: VFF.

Trước ngày thi đấu chính thức, HLV Okiyama Masahiko đã công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự giải. Danh sách 23 cầu thủ được lựa chọn gồm 3 thủ môn và 20 cầu thủ. Đây là những gương mặt đã được Ban huấn luyện theo dõi, đánh giá trong quá trình tập trung và thi đấu giao hữu, trong đó có chuyến tập huấn tại Nhật Bản từ ngày 10 đến 20/9.

Trong chuyến tập huấn tại Nhật Bản, đội tuyển nữ U17 Việt Nam có điều kiện tập luyện, thi đấu cọ xát và tích lũy thêm kinh nghiệm trước khi bước vào vòng loại châu Á. Đây cũng là giai đoạn quan trọng để ban huấn luyện hoàn thiện đội hình, rà soát lực lượng và điều chỉnh những vấn đề chuyên môn trước giải đấu chính thức.

Sau khi trở về Việt Nam, đội tiếp tục tập luyện và chuẩn bị cho vòng loại. Ngày 28/9, đội tuyển nữ U17 Việt Nam đã di chuyển vào TP.HCM, qua đó có thêm thời gian thích nghi với điều kiện thời tiết, sinh hoạt và làm quen địa điểm thi đấu tại sân vận động Bà Rịa.