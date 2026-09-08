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Hôm nay, khởi tranh vòng bảng Cúp C1 châu Âu 2026/2027

Thứ Ba, 05:30, 08/09/2026
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VOV.VN - Vòng bảng Cúp C1 châu Âu 2026/2027 sẽ khởi tranh với 6 cặp đấu diễn ra vào đêm nay 8/9 và rạng sáng mai 9/9 theo giờ Việt Nam.

Hôm nay, vòng bảng (League Phase) Cúp C1 châu Âu 2026/2027 sẽ khởi tranh với 6 cặp đấu gồm. Trong đó, 2 cặp đấu sớm nhất diễn ra lúc 23h45 đêm 8/9 và 4 cặp đấu còn lại sẽ diễn ra lúc 02h00 ngày 9/9 theo giờ Việt Nam.

Cụ thể, AEK Athens sẽ tiếp đón LASK và Aston Villa tới làm khách của Club Brugge ở khung 23h45 đêm 8/9. Sau đó, các cặp đấu ở khung 02h00 rạng sáng 9/9 gồm: Dortmund - Villarreal, Porto - Man City, Lille - Real Betis và Real Madrid - Inter Milan.

Trong số 6 cặp đấu ở ngày mở màn vòng bảng Cúp C1 châu Âu 2026/2027, tâm điểm chú ý sẽ làm trận đại chiến giữa Real Madrid và Inter Milan. Đây cũng là màn tái ngộ giữa HLV Jose Mourinho của Real Madrid với Inter Milan - đội bóng cũ mà ông từng dẫn dắt lên ngôi vô địch Cúp C1 châu Âu vào năm 2010.

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Ảnh: TV360

Theo thể thức thi đấu, vòng bảng Cúp C1 châu Âu 2026/2027 có 36 đội tham dự. Mỗi đội thi đấu tổng cộng 8 trận với 8 đối thủ khác nhau, trong đó có 4 trận sân nhà và 4 trận sân khách.

Sau khi kết thúc 8 lượt trận vòng bảng, top 8 đội dẫn đầu sẽ giành vé vào thẳng vòng 16 đội với tư cách hạt giống. Các đội xếp từ thứ 9 đến 24 sẽ đá vòng play-off để tranh 8 suất còn lại vào vòng 16 đội. Các đội xếp từ thứ 25 đến 36 sẽ chính thức bị loại.

Hoàng Long/VOV.VN
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