Hôm nay, khởi tranh vòng bảng Cúp C1 châu Âu 2026/2027
VOV.VN - Vòng bảng Cúp C1 châu Âu 2026/2027 sẽ khởi tranh với 6 cặp đấu diễn ra vào đêm nay 8/9 và rạng sáng mai 9/9 theo giờ Việt Nam.
Hôm nay, vòng bảng (League Phase) Cúp C1 châu Âu 2026/2027 sẽ khởi tranh với 6 cặp đấu gồm. Trong đó, 2 cặp đấu sớm nhất diễn ra lúc 23h45 đêm 8/9 và 4 cặp đấu còn lại sẽ diễn ra lúc 02h00 ngày 9/9 theo giờ Việt Nam.
Cụ thể, AEK Athens sẽ tiếp đón LASK và Aston Villa tới làm khách của Club Brugge ở khung 23h45 đêm 8/9. Sau đó, các cặp đấu ở khung 02h00 rạng sáng 9/9 gồm: Dortmund - Villarreal, Porto - Man City, Lille - Real Betis và Real Madrid - Inter Milan.
Trong số 6 cặp đấu ở ngày mở màn vòng bảng Cúp C1 châu Âu 2026/2027, tâm điểm chú ý sẽ làm trận đại chiến giữa Real Madrid và Inter Milan. Đây cũng là màn tái ngộ giữa HLV Jose Mourinho của Real Madrid với Inter Milan - đội bóng cũ mà ông từng dẫn dắt lên ngôi vô địch Cúp C1 châu Âu vào năm 2010.
Theo thể thức thi đấu, vòng bảng Cúp C1 châu Âu 2026/2027 có 36 đội tham dự. Mỗi đội thi đấu tổng cộng 8 trận với 8 đối thủ khác nhau, trong đó có 4 trận sân nhà và 4 trận sân khách.
Sau khi kết thúc 8 lượt trận vòng bảng, top 8 đội dẫn đầu sẽ giành vé vào thẳng vòng 16 đội với tư cách hạt giống. Các đội xếp từ thứ 9 đến 24 sẽ đá vòng play-off để tranh 8 suất còn lại vào vòng 16 đội. Các đội xếp từ thứ 25 đến 36 sẽ chính thức bị loại.