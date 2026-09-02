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Xác định thời điểm lộ diện đối thủ của CAHN tại cúp C1 Đông Nam Á

Thứ Tư, 12:00, 02/09/2026
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VOV.VN - Vòng play-off sẽ xác định được đối thủ của hai đại diện bóng đá Việt Nam tại vòng bảng cúp C1 Đông Nam Á 2026/27.

Cúp C1 Đông Nam Á 2026/27 sẽ khởi tranh ngay sau ASEAN Cup 2026 với những trận đấu tại vòng play-off. Đây là các trận đấu sẽ xác định hai đội cuối cùng tham dự vòng bảng cúp C1 Đông Nam Á 2026/27, nơi có sự hiện diện của hai đại diện bóng đá Việt Nam là CAHN và CA TP.HCM.

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CAHN và CA TP.HCM đại diện bóng đá Việt Nam dự cúp C1 Đông Nam Á 2026/27 (Ảnh: Hoài Thương)

Hai cặp đấu tại vòng play-off gồm Kasuka (Brunei) gặp Manila Digger (Philippines), Erza (Lào) gặp Shan United (Myanmar). Các cặp đấu sẽ diễn ra theo thể thức lượt đi lượt về, đội giành chiến thắng chung cuộc sau hai trận đấu sẽ tham dự vòng bảng cúp C1 Đông Nam Á mùa này.

Vòng bảng cúp C1 Đông Nam Á mùa này sẽ có 14 đội tham dự chia thành 2 bảng đấu, bốn đội đứng đầu mỗi bảng sẽ tiến vào vòng loại trực tiếp. So với hai mùa giải gần nhất, cúp C1 Đông Nam Á 2026/27 được tăng về quy mô đội tham dự, cũng như vòng loại trực tiếp sẽ có thêm vòng tứ kết.

Kể từ khi được tổ chức lại vào năm 2024, Buriram United (Thái Lan) đang là đội giàu thành tích nhất với hai lần vô địch liên tiếp. Bóng đá Việt Nam có thành tích tốt nhất là khi CAHN vào chung kết mùa giải 2024/25.

Lịch thi đấu vòng play-off cúp C1 Đông Nam Á 2026/27:

4/9 18h00 Manila Digger - Kasuka

11/9 17h30 Ezra - Shan United

12/9 19h15 Kasuka - Manila Digger

14/9 18h30 Shan United - Ezra

PV/VOV.VN
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