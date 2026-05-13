Lịch thi đấu và trực tiếp U17 châu Á 2026 hôm nay 13/5: U17 Việt Nam gặp U17 UAE

Theo lịch thi đấu và trực tiếp U17 châu Á 2026 hôm nay 13/5 rạng sáng 14/5, người hâm mộ bóng đá Việt Nam sẽ được chứng kiến màn so tài của U17 Việt Nam vs U17 UAE tại lượt trận cuối bảng C

Hiện tại, U17 Việt Nam đang đứng thứ 2 bảng C với 3 điểm, kém U17 Hàn Quốc 1 điểm. Trong khi đó, U17 UAE có 1 điểm, đứng cuối bảng.

Mục tiêu của U17 Việt Nam là giành chiến thắng trước U17 UAE. Bởi nếu có 3 điểm, đại diện Đông Nam Á sẽ giành vé vào tứ kết và đi World Cup mà không cần quan tâm tới kết quả của các trận đấu còn lại.

Ở trận đấu còn lại của bảng C, U17 Hàn Quốc sẽ gặp U17 Yemen. Đội bóng xứ sở kim chi chỉ cần không thua là sẽ giành vé vào tứ kết.

Theo lịch thi đấu U17 châu Á 2026 hôm nay 13/5 rạng sáng 14/5, U17 Uzbekistan đối đầu với U17 Australia để tranh ngôi nhất nhì của bảng D.

Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến trận U17 Việt Nam vs U17 UAE. Ngoài ra, quý độc giả cũng có thể xem trực tiếp U17 châu Á 2026 trên TV360.