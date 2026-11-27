Lịch thi đấu và trực tiếp U17 World Cup 2026 hôm nay 27/11, các trận đấu cuối cùng của giai đoạn vòng bảng sẽ được tổ chức ở các bảng I, J, K, L.

Ở khung 20h là các trận đấu tại bảng L - Nhật Bản gặp Honduras và Colombia đấu Serbia. Khung 21h là các trận đấu tại bảng I khi Brazil gặp Costa Rica và CH Ireland đấu Tanzania.

Các trận đấu diễn ra lúc 22h là Algeria vs CH Dominica và Montenegro vs Chile ở bảng J. Khung 23h sẽ diễn ra những trận đấu cuối cùng của bảng K: Venezuela đấu Mexico và Romania chạm trán Cameroon.

Sau những trận đấu này, BTC sẽ xác định đầy đủ 32 đội bóng vượt qua vòng bảng cũng như các cặp đấu cụ thể của vòng loại trực tiếp diễn ra trong các ngày 30/11 và 1/12.

Theo quy định, U17 World Cup 2026 có 48 đội được chia thành 12 bảng, mỗi bảng 4 đội. Các đội nhất, nhì mỗi bảng (tổng cộng 24 đội) và 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng loại trực tiếp. Các đội sau đó sẽ thi đấu theo thể thức knock-out đến khi tìm ra nhà vô địch vào ngày 13/12.

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