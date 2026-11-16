Lịch thi đấu Việt Nam vs Kyrgyzstan giao hữu quốc tế 2026

Xem màn trình diễn của Đội tuyển Quốc gia Việt Nam trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

Lịch thi đấu Việt Nam vs Kyrgyzstan

Theo lịch thi đấu giải giao hữu quốc tế 2026, đội tuyển Việt Nam sẽ đối đầu Kyrgyzstan vào lúc 19h ngày 17/11 trên sân vận động Thiên Trường (Ninh Bình).

Đây là trận đấu có ý nghĩa quan trọng với thầy trò HLV Kim Sang Sik trong cuộc đua giành chức vô địch. Sau những kết quả ở lượt trận trước, đội tuyển Việt Nam cần hướng tới chiến thắng trước đại diện Trung Á nếu muốn cạnh tranh ngôi vị cao nhất.

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam vs Kyrgyzstan diễn ra vào lúc 19h ngày 17/11.

Trong khi đó, Kyrgyzstan đang nắm lợi thế sau khi đánh bại Đài Bắc Trung Hoa với tỷ số 3-0. Kết quả này giúp đội bóng Trung Á chỉ cần một trận hòa trước Việt Nam là có thể giành chức vô địch giải đấu.

Dù vậy, HLV Urmat Abdukaimov vẫn thể hiện thái độ thận trọng khi đánh giá về đội tuyển Việt Nam. Nhà cầm quân này cho biết đã theo dõi trận đấu giữa Việt Nam và Đài Bắc Trung Hoa, đồng thời nghiên cứu một số màn trình diễn gần đây của thầy trò HLV Kim Sang Sik.

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam vs Kyrgyzstan diễn ra vào lúc 19h ngày 17/11. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.