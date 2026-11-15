English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

U23 Việt Nam sẵn sàng cho năm 2027 đầy thử thách

Chủ Nhật, 18:10, 15/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - U23 Việt Nam đã có những bước chuẩn bị cho năm 2027 đầy thử thách với ba giải đấu cả ở cấp độ khu vực và châu lục.


U23 Việt Nam đã hoàn tất quá trình chuẩn bị trong năm 2026 để sẵn sàng cho mục tiêu xa hơn trong năm 2027 với ba giải đấu quan trọng. Trong mùa hè 2027, U23 Việt Nam sẽ liên tiếp tham gia vòng loại U23 châu Á 2028 rồi sau đó là giải vô địch U23 Đông Nam Á được tổ chức trên sân nhà.

u23 viet nam san sang cho nam 2027 day thu thach hinh anh 1
U23 Việt Nam có những trận giao hữu quan trọng chuẩn bị cho các giải đấu trong năm 2027 (Ảnh: HT)

Đến cuối năm, U23 Việt Nam tiếp tục tranh tài tại SEA Games được tổ chức tại Malaysia. Việc liên tiếp góp mặt ở ba giải đấu chỉ trong vài tháng khiến U23 Việt Nam buộc phải có sự chuẩn bị và tính toán kỹ lưỡng về mặt lực lượng, cũng như điểm rơi phong độ.

Lịch trình bận rộn của U23 Việt Nam

Dự kiến vào tháng 6/2027, U23 Việt Nam sẽ tranh tài ở vòng loại U23 châu Á 2028. Đây là giải đấu quan trọng khi các lứa trẻ của bóng đá Việt Nam thời gian qua đều vượt qua vòng loại, sau đó ghi dấu ấn tại vòng chung kết. Điều đó khiến lứa U23 Việt Nam của thời điểm hiện tại sẽ thi đấu dưới khá nhiều kỳ vọng.

Ngay sau vòng loại U23 châu Á, U23 Việt Nam không có nhiều thời gian nghỉ ngơi khi tiếp tục thi đấu tại giải vô địch U23 Đông Nam Á 2027. U23 Việt Nam cũng được kỳ vọng khá nhiều khi được thi đấu trên sân nhà, cũng như các thế hệ đàn anh đã vô địch trong ba kỳ gần nhất (2022, 2023 và 2025).

Đến tháng 9/2027, U23 Việt Nam sẽ tham gia tranh tài môn bóng đá nam tại SEA Games 34 tổ chức tại Malaysia. Đây cũng là giải đấu cuối cùng khép lại năm 2027 đầy bận rộn với các cầu thủ trẻ của U23 Việt Nam.

Việc có hai giải đấu ở cấp độ khu vực trong năm 2027 cũng là lý do U23 Việt Nam có hai trận giao hữu với U23 Thái Lan và U23 Singapore thời gian qua. Những trận đấu mang tính cọ xát với các đối thủ cùng khu vực sẽ giúp các cầu thủ trẻ tích luỹ kinh nghiệm cho những giải đấu sắp tới.

Xem màn trình diễn của Đội tuyển U23 Việt Nam trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn
Như Đạt/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

11.000 VĐV tranh tài ở Trang An Marathon 2026: Hai kỷ lục mới được thiết lập
11.000 VĐV tranh tài ở Trang An Marathon 2026: Hai kỷ lục mới được thiết lập

VOV.VN - Trang An Marathon 2026 thu hút 11.000 vận động viên, trong đó có hơn 1.000 runner quốc tế đến từ 37 quốc gia và vùng lãnh thổ. Mùa giải thứ sáu ghi dấu ấn với hai kỷ lục mới ở cự ly 42km, đồng thời góp phần quảng bá giá trị di sản và du lịch Ninh Bình.

11.000 VĐV tranh tài ở Trang An Marathon 2026: Hai kỷ lục mới được thiết lập

11.000 VĐV tranh tài ở Trang An Marathon 2026: Hai kỷ lục mới được thiết lập

VOV.VN - Trang An Marathon 2026 thu hút 11.000 vận động viên, trong đó có hơn 1.000 runner quốc tế đến từ 37 quốc gia và vùng lãnh thổ. Mùa giải thứ sáu ghi dấu ấn với hai kỷ lục mới ở cự ly 42km, đồng thời góp phần quảng bá giá trị di sản và du lịch Ninh Bình.

Lịch thi đấu cúp C1 châu Á 2026/27: CAHN gặp đội bóng Nhật Bản
Lịch thi đấu cúp C1 châu Á 2026/27: CAHN gặp đội bóng Nhật Bản

VOV.VN - Lịch thi đấu cúp C1 châu Á 2026/27 nhận được sự chú ý khi CAHN tiếp tục đón nhận thêm một thử thách từ đại diện bóng đá Nhật Bản.

Lịch thi đấu cúp C1 châu Á 2026/27: CAHN gặp đội bóng Nhật Bản

Lịch thi đấu cúp C1 châu Á 2026/27: CAHN gặp đội bóng Nhật Bản

VOV.VN - Lịch thi đấu cúp C1 châu Á 2026/27 nhận được sự chú ý khi CAHN tiếp tục đón nhận thêm một thử thách từ đại diện bóng đá Nhật Bản.

Thể Công Viettel vẫn còn cơ hội để vượt qua vòng bảng cúp C2 châu Á 2026/27
Thể Công Viettel vẫn còn cơ hội để vượt qua vòng bảng cúp C2 châu Á 2026/27

VOV.VN - Dù khe cửa rất hẹp nhưng Thể Công Viettel trên thực tế vẫn còn cơ hội vượt qua vòng bảng cúp C2 châu Á 2026/27.

Thể Công Viettel vẫn còn cơ hội để vượt qua vòng bảng cúp C2 châu Á 2026/27

Thể Công Viettel vẫn còn cơ hội để vượt qua vòng bảng cúp C2 châu Á 2026/27

VOV.VN - Dù khe cửa rất hẹp nhưng Thể Công Viettel trên thực tế vẫn còn cơ hội vượt qua vòng bảng cúp C2 châu Á 2026/27.

FIFA tiết lộ danh sách U17 Việt Nam tham dự U17 World Cup 2026
FIFA tiết lộ danh sách U17 Việt Nam tham dự U17 World Cup 2026

VOV.VN - FIFA đã công bố danh sách đăng ký của U17 Việt Nam cũng như các đội tham dự VCK U17 World Cup 2026.

FIFA tiết lộ danh sách U17 Việt Nam tham dự U17 World Cup 2026

FIFA tiết lộ danh sách U17 Việt Nam tham dự U17 World Cup 2026

VOV.VN - FIFA đã công bố danh sách đăng ký của U17 Việt Nam cũng như các đội tham dự VCK U17 World Cup 2026.

Golfer Đinh Quang Nghị đăng quang Tiền Phong Golf Championship mùa thứ 10
Golfer Đinh Quang Nghị đăng quang Tiền Phong Golf Championship mùa thứ 10

VOV.VN - Vượt qua hơn 200 đối thủ, golfer Đinh Quang Nghị đã giành chức vô địch trong mùa giải kỷ niệm 10 năm của Tiền Phong Golf Championship.

Golfer Đinh Quang Nghị đăng quang Tiền Phong Golf Championship mùa thứ 10

Golfer Đinh Quang Nghị đăng quang Tiền Phong Golf Championship mùa thứ 10

VOV.VN - Vượt qua hơn 200 đối thủ, golfer Đinh Quang Nghị đã giành chức vô địch trong mùa giải kỷ niệm 10 năm của Tiền Phong Golf Championship.

 
VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế