U23 Việt Nam sẵn sàng cho năm 2027 đầy thử thách



U23 Việt Nam đã hoàn tất quá trình chuẩn bị trong năm 2026 để sẵn sàng cho mục tiêu xa hơn trong năm 2027 với ba giải đấu quan trọng. Trong mùa hè 2027, U23 Việt Nam sẽ liên tiếp tham gia vòng loại U23 châu Á 2028 rồi sau đó là giải vô địch U23 Đông Nam Á được tổ chức trên sân nhà.

U23 Việt Nam có những trận giao hữu quan trọng chuẩn bị cho các giải đấu trong năm 2027 (Ảnh: HT)

Đến cuối năm, U23 Việt Nam tiếp tục tranh tài tại SEA Games được tổ chức tại Malaysia. Việc liên tiếp góp mặt ở ba giải đấu chỉ trong vài tháng khiến U23 Việt Nam buộc phải có sự chuẩn bị và tính toán kỹ lưỡng về mặt lực lượng, cũng như điểm rơi phong độ.

Lịch trình bận rộn của U23 Việt Nam

Dự kiến vào tháng 6/2027, U23 Việt Nam sẽ tranh tài ở vòng loại U23 châu Á 2028. Đây là giải đấu quan trọng khi các lứa trẻ của bóng đá Việt Nam thời gian qua đều vượt qua vòng loại, sau đó ghi dấu ấn tại vòng chung kết. Điều đó khiến lứa U23 Việt Nam của thời điểm hiện tại sẽ thi đấu dưới khá nhiều kỳ vọng.

Ngay sau vòng loại U23 châu Á, U23 Việt Nam không có nhiều thời gian nghỉ ngơi khi tiếp tục thi đấu tại giải vô địch U23 Đông Nam Á 2027. U23 Việt Nam cũng được kỳ vọng khá nhiều khi được thi đấu trên sân nhà, cũng như các thế hệ đàn anh đã vô địch trong ba kỳ gần nhất (2022, 2023 và 2025).

Đến tháng 9/2027, U23 Việt Nam sẽ tham gia tranh tài môn bóng đá nam tại SEA Games 34 tổ chức tại Malaysia. Đây cũng là giải đấu cuối cùng khép lại năm 2027 đầy bận rộn với các cầu thủ trẻ của U23 Việt Nam.

Việc có hai giải đấu ở cấp độ khu vực trong năm 2027 cũng là lý do U23 Việt Nam có hai trận giao hữu với U23 Thái Lan và U23 Singapore thời gian qua. Những trận đấu mang tính cọ xát với các đối thủ cùng khu vực sẽ giúp các cầu thủ trẻ tích luỹ kinh nghiệm cho những giải đấu sắp tới.

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