Lịch sử đối đầu Việt Nam vs Kyrgyzstan không ủng hộ thầy trò HLV Kim Sang Sik

Theo lịch thi đấu giải giao hữu quốc tế 2026, đội tuyển Việt Nam vs Kyrgyzstan sẽ so tài vào lúc 19h ngày 17/11. Đây là trận đấu mà thầy trò HLV Kim Sang Sik muốn vô địch thì phải đánh bại đại diện Trung Á.

Lịch sử đối đầu giữa Việt Nam vs Kyrgyzstan đang không ủng hộ đại diện Đông Nam Á. Theo đó, trong 1 lần gặp nhau trước đây vào năm 2024, “Những ngôi sao vàng” đã nhận thất bại với tỉ số 1-2. Khi đó, đội tuyển Việt Nam được dẫn dắt bởi HLV Philippe Troussier.

Ở lần so tài này, đội tuyển Việt Nam không có được lực lượng mạnh nhất, khi HLV Kim Sang Sik gọi nhiều gương mặt mới để thử nghiệm, lắp ráp đội hình. Trong khi đó, Kyrgyzstan đã thể hiện bộ mặt tích cực khi đánh bại Đài Bắc Trung Hoa với tỉ số 3-0.

Chiến thắng 3-0 trước Đài Bắc Trung Hoa giúp Kyrgyzstan nắm lợi thế trước đội tuyển Việt Nam trong cuộc đua tới chức vô địch giải giao hữu quốc tế. Bởi đội bóng này chỉ cần hòa là sẽ bước lên ngôi vị cao nhất.

Tuy nhiên, chia sẻ với truyền thông trước trận đấu, HLV Urmat Abdukaimov của Kyrgyzstan khá thận trọng. Ông cho biết đã theo dõi trận đấu giữa Việt Nam và Đài Bắc Trung Hoa cũng như một số trận gần đây của thầy trò HLV Kim Sang Sik.

Theo nhà cầm quân này, đội tuyển Việt Nam có tổ chức tốt trong cả tấn công lẫn phòng ngự, sở hữu chất lượng chuyên môn đáng chú ý và sẽ là đối thủ phù hợp để Cộng hòa Kyrgyz kiểm chứng năng lực.

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam vs Kyrgyzstan sẽ so tài vào lúc 19h ngày 17/11. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

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