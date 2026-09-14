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Xem trực tiếp Việt Nam vs Đài Bắc Trung Hoa bóng đá nữ ASIAD 2026 ở đâu?

Thứ Hai, 08:29, 14/09/2026
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VOV.VN - Xem trực tiếp đội tuyển nữ Việt Nam vs Đài Bắc Trung Hoa môn bóng đá nữ ASIAD 2026 ở đâu.

Xem trực tiếp Việt Nam vs Đài Bắc Trung Hoa ở đâu?

Theo lịch thi đấu môn bóng đá nữ ASIAD 2026, đội tuyển nữ Việt Nam vs Đài Bắc Trung Hoa diễn ra vào lúc 14h hôm nay 14/9. Hiện tại, ở Việt Nam chưa có đơn vị nào có bản quyền nên người hâm mộ không thể xem trực tiếp thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc thi đấu. Tuy nhiên, Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

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Nhận định Việt Nam vs Đài Bắc Trung Hoa

Đội tuyển nữ Việt Nam đã trải qua quá trình chuẩn bị tương đối dài trước ASIAD. HLV Hoàng Văn Phúc cho biết đội tuyển có 3 tuần tập luyện tại Việt Nam, sau đó sang Trung Quốc tập huấn trong 10 ngày và thi đấu hai trận giao hữu với CLB nữ Jiangsu cùng ĐT nữ Trung Quốc.

Tính cả ba trận giao hữu trước đó tại Hà Nội, Việt Nam có tổng cộng 5 trận đấu để kiểm tra lực lượng, hoàn thiện chiến thuật và tích lũy kinh nghiệm cho các cầu thủ trẻ.

Hiện tại, toàn đội có thể trạng tốt và đã nhanh chóng ổn định sau khi tới Nhật Bản. Ban huấn luyện tập trung điều chỉnh thể lực, làm quen điều kiện thi đấu và hoàn thiện những phương án chiến thuật để sẵn sàng giành chiến thắng.

Đài Bắc Trung Hoa không phải đội bóng hàng đầu châu Á nhưng sở hữu khả năng tổ chức phòng ngự đáng chú ý. Đặc biệt, đối thủ từng đánh bại Việt Nam 1-0 tại Asian Cup nữ 2026.

Trước đối thủ có xu hướng chơi chặt chẽ, Việt Nam cần kiểm soát bóng nhưng không được nóng vội. Hàng tiền vệ phải duy trì cự ly hợp lý, hạn chế mất bóng ở giữa sân và nhanh chóng chuyển trạng thái khi giành lại quyền kiểm soát.

Các pha phối hợp ở hai biên, di chuyển không bóng và những tình huống cố định có thể trở thành chìa khóa phá vỡ hàng phòng ngự Đài Bắc Trung Hoa.

Đội tuyển nữ Việt Nam càng có lý do để thận trọng bởi sau trận này, đội tuyển sẽ gặp Nhật Bản và Thái Lan. Nếu giành 3 điểm trong ngày ra quân, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc sẽ giảm đáng kể áp lực ở hai trận còn lại.

PV/VOV.VN
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