Điểm danh 8 đội đứng thứ 3 giành vé đi tiếp ở World Cup 2026
VOV.VN - World Cup 2026 đã xác định được 8 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất lọt vào vòng knock-out sau khi vòng bảng khép lại vào sáng 28/6.
World Cup 2026 đã xác định được 8 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất lọt vào vòng knock-out gồm: CHDC Congo, Thụy Điển, Ghana, Ecuador, Bosnia & Herzegovina, Algeria, Paraguay và Senegal.
Cụ thể, CHDC Congo đứng thứ 3 tại bảng K với 4 điểm và hiệu số +1. Các đội Thụy Điển, Ghana, Ecuador lần lượt đứng thứ 3 tại các bảng F, L, E với 4 điểm và hiệu số 0.
Bosnia & Herzegovina đứng thứ 3 tại bảng B với 4 điểm và hiệu số -1. Algeria và Paraguay đứng thứ 3 tại bảng J và D với 4 điểm và hiệu số -2. Senegal đứng thứ 3 tại bảng I với 3 điểm và hiệu số +2.
Bốn đội đứng thứ 3 ngậm ngùi chia tay World Cup 2026 là Iran (3 điểm, hiệu số 0), Hàn Quốc (3 điểm, hiệu số -1), Scotland (3 điểm, hiệu số -3) và Uruguay (2 điểm, hiệu số -1).
Tại vòng 32 đội, CHDC Congo sẽ gặp Anh, Thụy Điển sẽ chạm trán Pháp, Ghana đối đầu với Colombia, Ecuador so tài Mexico, Bosnia & Herzegovina gặp Mỹ, Algeria đụng độ Thụy Sĩ, Paraguay gặp Đức và Senegal gặp Bỉ.