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Điểm danh 8 đội đứng thứ 3 giành vé đi tiếp ở World Cup 2026

Chủ Nhật, 11:39, 28/06/2026
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VOV.VN - World Cup 2026 đã xác định được 8 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất lọt vào vòng knock-out sau khi vòng bảng khép lại vào sáng 28/6.

World Cup 2026 đã xác định được 8 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất lọt vào vòng knock-out gồm: CHDC Congo, Thụy Điển, Ghana, Ecuador, Bosnia & Herzegovina, Algeria, Paraguay và Senegal.

Cụ thể, CHDC Congo đứng thứ 3 tại bảng K với 4 điểm và hiệu số +1. Các đội Thụy Điển, Ghana, Ecuador lần lượt đứng thứ 3 tại các bảng F, L, E với 4 điểm và hiệu số 0.

Diem danh 8 doi dung thu 3 gianh ve di tiep o world cup 2026 hinh anh 1
Algeria là đội đứng thứ 3 cuối cùng giành vé đi tiếp sau khi hòa Áo 3-3 vào sáng 28/6. (Ảnh: Reuters)
Diem danh 8 doi dung thu 3 gianh ve di tiep o world cup 2026 hinh anh 2
Bảng xếp hạng 8 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất tại World Cup 2026

Bosnia & Herzegovina đứng thứ 3 tại bảng B với 4 điểm và hiệu số -1. Algeria và Paraguay đứng thứ 3 tại bảng J và D với 4 điểm và hiệu số -2. Senegal đứng thứ 3 tại bảng I với 3 điểm và hiệu số +2.

Bốn đội đứng thứ 3 ngậm ngùi chia tay World Cup 2026 là Iran (3 điểm, hiệu số 0), Hàn Quốc (3 điểm, hiệu số -1), Scotland (3 điểm, hiệu số -3) và Uruguay (2 điểm, hiệu số -1).

Tại vòng 32 đội, CHDC Congo sẽ gặp Anh, Thụy Điển sẽ chạm trán Pháp, Ghana đối đầu với Colombia, Ecuador so tài Mexico, Bosnia & Herzegovina gặp Mỹ, Algeria đụng độ Thụy Sĩ, Paraguay gặp Đức và Senegal gặp Bỉ.

Hoàng Long/VOV.VN
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