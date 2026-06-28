Lộ diện đội cuối cùng bị loại ở vòng bảng World Cup 2026

Iran là đội cuối cùng bị loại ở vòng bảng World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Bảng J là bảng đấu cuối cùng tại World Cup 2026 diễn ra. Trước đó, bảng đấu này đã xác định được Argentina sớm đi tiếp với ngôi nhất bảng còn Jordan chắc chắn bị loại.

Nếu như Algeria và Áo chia điểm, hai đội sẽ cùng nhau tiến vào vòng knock-out World Cup 2026. Nếu như đôi bên phân định thắng thua, Iran sẽ là đội cuối cùng giành vé đi tiếp trong số 8 đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất.

Algeria và Áo đã tạo ra màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở tới những giây cuối cùng. Tưởng chừng Áo đã phải rời cuộc chơi khi Algeria vượt lên dẫn trước 3-2 ở phút 90+3 nhờ công của Riyad Mahrez, nhưng Sasa Kalajdzic đã gỡ hòa 3-3 cho đại diện châu Âu ở phút 90+6.

Với kết quả này, Áo đứng nhì bảng J khi có cùng 4 điểm như Algeria nhưng hơn hiệu số bàn thắng – bàn thua (0 so với -2). Algeria vẫn đi tiếp khi là 1 trong 8 đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất bên cạnh CHDC Congo, Thụy Điển, Ghana, Ecuador, Bosnia, Paraguay và Senegal.

Trong khi đó, Iran trở thành đội cuối cùng bị loại tại vòng bảng World Cup 2026 khi bị đẩy xuống thứ 9 trên bảng xếp hạng các đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất. Iran có cùng 3 điểm như đội đứng thứ 8 là Senegal nhưng kém hiệu số bàn thắng – bàn thua (0 so với +2).