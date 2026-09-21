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Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mới nhất: MU gặp khó, Tottenham xuống chót bảng

Thứ Hai, 05:17, 21/09/2026
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VOV.VN - Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mới nhất: MU gặp khó, Tottenham xuống chót bảng sau vòng đấu thứ 5.

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Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mới nhất, cập nhật sáng 21/9: MU gặp khó khi đã tụt xuống vị trí thứ 12 với chỉ 5 điểm sau 5 vòng. Thầy trò HLV Carrick chỉ có được trận hòa 1-1 với Fulham và đã bị đội ở vị trí thứ 4 bỏ xa với khoảng cách 4 điểm. 

Tính từ đầu giải, MU mới chỉ thắng được 1 trận trong khi đã thua 2 và hòa 2. Nếu không cải thiện phong độ, Quỷ đỏ hoàn toàn có thể tụt xuống nhóm phải đua trụ hạng. 

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Trong khi đó, trận hòa của MU với Fulham cũng đã chính thức đẩy Tottenham xuống vị trí thứ 20, vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng. Đội bóng thành London có cùng 2 điểm như Fulham nhưng có hiệu số thấp hơn (-6) so với -3. Xếp trên 2 đội bóng này là Coventry với 3 điểm. 

Ở nhóm đầu bảng, Man City đang thể hiện sự vượt trội khi có 15 điểm tuyệt đối sau 5 trận toàn thắng. Arsenal sau trận thua Brighton đã bị bỏ lại phía sau với khoảng cách 3 điểm ít hơn. Trong khi đó, những Brighton (10 đ), Leeds, Brentford, Liverpool, Everton (9đ) đang theo sát ở những vị trí tiếp theo. 

PV/VOV.VN
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