English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mới nhất: Arsenal sảy chân, Tottenham chìm sâu

Chủ Nhật, 06:15, 20/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2026/2027 mới nhất: Arsenal sảy chân trên đường đua vô địch, Tottenham rơi xuống vị trí áp chót.

FPT Play mang Ngoại Hạng Anh đến mọi nhà, tại: https://share.fptplay.vn/KQyFwB

Arsenal thua đậm 0-3 trong chuyến làm khách của Brighton ở loạt trận vòng 5 Ngoại hạng Anh 2026/2027 diễn ra tối 19/9. Kết quả này khiến Pháo thủ mất ngôi đầu bảng xếp hạng. Hiện tại, Arsenal đang có cùng 12 điểm như Man City nhưng kém chỉ số phụ (hiệu số +4 so với +6).

Với việc Man City sẽ tiếp đón Sunderland lúc 20h tối 20/9, Arsenal đối mặt nguy cơ bị đối thủ nới rộng cách biệt trên đường đua vô địch. Nếu thắng Sunderland, Man City sẽ có 15 điểm sau khi vòng 5 Ngoại hạng Anh kết thúc.

bang xep hang ngoai hang anh moi nhat arsenal say chan, tottenham chim sau hinh anh 1
Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh sau loạt trận tối 19/9. (Ảnh: BTC)

Aston Villa có chiến thắng đầu tiên ở Ngoại hạng Anh mùa này khi đánh bại Tottenham 3-2. Qua đó, thầy trò HLV Unai Emery tạm thời đứng thứ 15 trên bảng xếp hạng với 4 điểm.

Tottenham rơi xuống vị trí áp chót trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh và mới có 2 điểm sau 5 trận. Điều an ủi với Gà trống là họ đã có bàn thắng đầu tiên ở Ngoại hạng Anh mùa này sau 4 trận tịt ngòi.

Tân binh Coventry có bàn thắng đầu tiên, những điểm số đầu tiên và chiến thắng đầu tiên ở Ngoại hạng Anh mùa này khi hạ gục Nottingham Forest 1-0. Với 3 điểm trong tay, Coventry từ cuối bảng vươn lên đứng thứ 18.

 

Hoàng Long/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Kết quả ngoại hạng Anh hôm nay 14/9: Chơi thiếu người, Man City vẫn thắng MU
Kết quả ngoại hạng Anh hôm nay 14/9: Chơi thiếu người, Man City vẫn thắng MU

VOV.VN - Kết quả ngoại hạng Anh hôm nay 14/9 nhận được sự chú ý khi Man City vượt qua MU với tỉ số tối thiểu dù phải chơi thiếu người từ khá sớm.

Kết quả ngoại hạng Anh hôm nay 14/9: Chơi thiếu người, Man City vẫn thắng MU

Kết quả ngoại hạng Anh hôm nay 14/9: Chơi thiếu người, Man City vẫn thắng MU

VOV.VN - Kết quả ngoại hạng Anh hôm nay 14/9 nhận được sự chú ý khi Man City vượt qua MU với tỉ số tối thiểu dù phải chơi thiếu người từ khá sớm.

Kết quả bóng đá hôm nay 12/9: Chelsea bị Hull City cầm hòa ở Ngoại hạng Anh
Kết quả bóng đá hôm nay 12/9: Chelsea bị Hull City cầm hòa ở Ngoại hạng Anh

VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 12/9: Chelsea bị "hiện tượng" Hull City cầm hòa ở Ngoại hạng Anh với tỷ số 2-2 dù có lợi thế sân nhà Stamford Bridge.

Kết quả bóng đá hôm nay 12/9: Chelsea bị Hull City cầm hòa ở Ngoại hạng Anh

Kết quả bóng đá hôm nay 12/9: Chelsea bị Hull City cầm hòa ở Ngoại hạng Anh

VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 12/9: Chelsea bị "hiện tượng" Hull City cầm hòa ở Ngoại hạng Anh với tỷ số 2-2 dù có lợi thế sân nhà Stamford Bridge.

Isak lập cú đúp, Liverpool có chiến thắng đầu tiên ở Ngoại hạng Anh 2026/2027
Isak lập cú đúp, Liverpool có chiến thắng đầu tiên ở Ngoại hạng Anh 2026/2027

VOV.VN - Liverpool đánh bại Ipswich 2-0 nhờ cú đúp của Isak và có chiến thắng đầu tiên ở Ngoại hạng Anh 2026/2027.

Isak lập cú đúp, Liverpool có chiến thắng đầu tiên ở Ngoại hạng Anh 2026/2027

Isak lập cú đúp, Liverpool có chiến thắng đầu tiên ở Ngoại hạng Anh 2026/2027

VOV.VN - Liverpool đánh bại Ipswich 2-0 nhờ cú đúp của Isak và có chiến thắng đầu tiên ở Ngoại hạng Anh 2026/2027.

Kết quả bóng đá hôm nay 20/9: Barca thắng ngược, Inter Milan thoát thua
Kết quả bóng đá hôm nay 20/9: Barca thắng ngược, Inter Milan thoát thua

VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 20/9: Barca thắng ngược Sevilla 3-1 tại vòng 7 La Liga, Inter Milan hòa AS Roma 2-2 ở vòng 5 Serie A.

Kết quả bóng đá hôm nay 20/9: Barca thắng ngược, Inter Milan thoát thua

Kết quả bóng đá hôm nay 20/9: Barca thắng ngược, Inter Milan thoát thua

VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 20/9: Barca thắng ngược Sevilla 3-1 tại vòng 7 La Liga, Inter Milan hòa AS Roma 2-2 ở vòng 5 Serie A.

Kết quả bóng đá hôm nay 19/9: Chelsea thua đậm Brentford, Bayern thắng 7-0
Kết quả bóng đá hôm nay 19/9: Chelsea thua đậm Brentford, Bayern thắng 7-0

VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 19/9, Chelsea thất bại 0-3 trên sân của Brentford ở trận đấu sớm vòng 5 Ngoại hạng Anh, trong khi Bayern thắng đậm 7-0 Union Berlin ở vòng 4 Bundesliga 2026/2027.

Kết quả bóng đá hôm nay 19/9: Chelsea thua đậm Brentford, Bayern thắng 7-0

Kết quả bóng đá hôm nay 19/9: Chelsea thua đậm Brentford, Bayern thắng 7-0

VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 19/9, Chelsea thất bại 0-3 trên sân của Brentford ở trận đấu sớm vòng 5 Ngoại hạng Anh, trong khi Bayern thắng đậm 7-0 Union Berlin ở vòng 4 Bundesliga 2026/2027.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế