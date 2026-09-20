Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mới nhất: Arsenal sảy chân, Tottenham chìm sâu

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Arsenal thua đậm 0-3 trong chuyến làm khách của Brighton ở loạt trận vòng 5 Ngoại hạng Anh 2026/2027 diễn ra tối 19/9. Kết quả này khiến Pháo thủ mất ngôi đầu bảng xếp hạng. Hiện tại, Arsenal đang có cùng 12 điểm như Man City nhưng kém chỉ số phụ (hiệu số +4 so với +6).

Với việc Man City sẽ tiếp đón Sunderland lúc 20h tối 20/9, Arsenal đối mặt nguy cơ bị đối thủ nới rộng cách biệt trên đường đua vô địch. Nếu thắng Sunderland, Man City sẽ có 15 điểm sau khi vòng 5 Ngoại hạng Anh kết thúc.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh sau loạt trận tối 19/9. (Ảnh: BTC)

Aston Villa có chiến thắng đầu tiên ở Ngoại hạng Anh mùa này khi đánh bại Tottenham 3-2. Qua đó, thầy trò HLV Unai Emery tạm thời đứng thứ 15 trên bảng xếp hạng với 4 điểm.

Tottenham rơi xuống vị trí áp chót trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh và mới có 2 điểm sau 5 trận. Điều an ủi với Gà trống là họ đã có bàn thắng đầu tiên ở Ngoại hạng Anh mùa này sau 4 trận tịt ngòi.

Tân binh Coventry có bàn thắng đầu tiên, những điểm số đầu tiên và chiến thắng đầu tiên ở Ngoại hạng Anh mùa này khi hạ gục Nottingham Forest 1-0. Với 3 điểm trong tay, Coventry từ cuối bảng vươn lên đứng thứ 18.