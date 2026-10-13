English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Kết quả bóng đá hôm nay 13/10: Tân binh ngoại hạng Anh gây bất ngờ

Thứ Ba, 05:30, 13/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 13/10 được người hâm mộ quan tâm khi tân binh Coventry gây bất ngờ với chiến thắng đậm trước Newcastle.

Kết quả bóng đá hôm nay 13/10 được chú ý với trận đấu muộn nhất vòng 6 ngoại hạng Anh 2026/27. Sau khi có chiến thắng đầu tiên của mùa giải, Coventry nhập cuộc đầy hưng phấn khi chạm trán đội bóng được đánh giá cao hơn là Newcastle trên sân nhà.

ket qua bong da hom nay 13 10 tan binh ngoai hang anh gay bat ngo hinh anh 1
Coventry giành chiến thắng bất ngờ trước Newcastle (Ảnh: Reuters)

Ngay ở phút thứ 6, Rudoni phản lưới giúp Coventry có bàn mở tỉ số. Nhận bàn thua bất ngờ, Newcastle đẩy cao lực lượng tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ nhưng không thể xuyên phá hàng phòng ngự đầy kỷ luật của Coventry.

Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, Newcastle phải nhận bàn thua thứ hai. Sidiki Cherif ghi bàn nhân đôi cách biệt cho Coventry ở phút 48. Những nỗ lực tấn công sau đó giúp Newcastle ghi bàn rút ngắn tỉ số nhờ công của Sven Botman ở phút 70.

Tuy nhiên, Coventry tiếp tục gây bất ngờ khi liên tiếp ghi thêm hai bàn nhờ công của Ellis Simms và Mfuni chỉ trong vòng 5 phút. Coventry giành chiến thắng chung cuộc với tỉ số 4-1 trước Newcastle.

Kết quả bóng đá ngày 13/10:

Ngoại hạng Anh:

Coventry City 4-1 Newcastle United

Serie A:

Atalanta 3-1 Venezia

Torino 2-1 Udinese

La Liga:

Levante 3-3 Sevilla

FPT Play mang Ngoại Hạng Anh đến mọi nhà, tại: https://share.fptplay.vn/KQyFwB

 

PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tin bóng đá 12-10: AFC và FIFA báo tin vui cho ĐT Việt Nam về World Cup 2030
Tin bóng đá 12-10: AFC và FIFA báo tin vui cho ĐT Việt Nam về World Cup 2030

VOV.VN - Tin bóng đá hôm nay 12-10 có những nội dung đáng chú ý sau đây: AFC và FIFA báo tin vui cho ĐT Việt Nam về World Cup 2030; Hai Long nói lời “gan ruột” sau chiến thắng đầu tiên của Hà Nội FC ở V-League 2026/27; Enzo Maresca sánh ngang chiến tích của Pep Guardiola…

Tin bóng đá 12-10: AFC và FIFA báo tin vui cho ĐT Việt Nam về World Cup 2030

Tin bóng đá 12-10: AFC và FIFA báo tin vui cho ĐT Việt Nam về World Cup 2030

VOV.VN - Tin bóng đá hôm nay 12-10 có những nội dung đáng chú ý sau đây: AFC và FIFA báo tin vui cho ĐT Việt Nam về World Cup 2030; Hai Long nói lời “gan ruột” sau chiến thắng đầu tiên của Hà Nội FC ở V-League 2026/27; Enzo Maresca sánh ngang chiến tích của Pep Guardiola…

AFC cảnh báo CAHN về sự nguy hiểm của Kashima Antlers
AFC cảnh báo CAHN về sự nguy hiểm của Kashima Antlers

VOV.VN - Trang chủ AFC đã đưa ra cảnh báo với CAHN về chân sút đặc biệt nguy hiểm bên phía Kashima Antlets trước khi hai đội gặp nhau tại cúp C1 châu Á.

AFC cảnh báo CAHN về sự nguy hiểm của Kashima Antlers

AFC cảnh báo CAHN về sự nguy hiểm của Kashima Antlers

VOV.VN - Trang chủ AFC đã đưa ra cảnh báo với CAHN về chân sút đặc biệt nguy hiểm bên phía Kashima Antlets trước khi hai đội gặp nhau tại cúp C1 châu Á.

Đội hình tiêu biểu vòng 3 V-League 2026/2027: Dấu ấn HAGL, điểm nhấn ghế dự bị
Đội hình tiêu biểu vòng 3 V-League 2026/2027: Dấu ấn HAGL, điểm nhấn ghế dự bị

VOV.VN - Đội hình tiêu biểu vòng 3 V-League 2026/2027 chứng kiến dấu ấn của HAGL và điểm nhấn từ các nhân tố vào sân từ ghế dự bị.

Đội hình tiêu biểu vòng 3 V-League 2026/2027: Dấu ấn HAGL, điểm nhấn ghế dự bị

Đội hình tiêu biểu vòng 3 V-League 2026/2027: Dấu ấn HAGL, điểm nhấn ghế dự bị

VOV.VN - Đội hình tiêu biểu vòng 3 V-League 2026/2027 chứng kiến dấu ấn của HAGL và điểm nhấn từ các nhân tố vào sân từ ghế dự bị.

Lịch thi đấu giải hạng Nhất quốc gia 2026/27 vòng 3: Nhóm đầu tách tốp?
Lịch thi đấu giải hạng Nhất quốc gia 2026/27 vòng 3: Nhóm đầu tách tốp?

VOV.VN - Lịch thi đấu giải hạng Nhất quốc gia 2026/27 vòng 3 được chú ý khi các đội bóng dẫn đầu có cơ hội tiếp tục duy trì ưu thế trong cuộc đua vô địch.

Lịch thi đấu giải hạng Nhất quốc gia 2026/27 vòng 3: Nhóm đầu tách tốp?

Lịch thi đấu giải hạng Nhất quốc gia 2026/27 vòng 3: Nhóm đầu tách tốp?

VOV.VN - Lịch thi đấu giải hạng Nhất quốc gia 2026/27 vòng 3 được chú ý khi các đội bóng dẫn đầu có cơ hội tiếp tục duy trì ưu thế trong cuộc đua vô địch.

Lịch thi đấu V-League 2026/27 vòng 4: Tâm điểm derby Thủ đô
Lịch thi đấu V-League 2026/27 vòng 4: Tâm điểm derby Thủ đô

VOV.VN - Lịch thi đấu V-League 2026/27 vòng 4 nhận được sự chú ý với trận cầu tâm điểm giữa hai đội bóng Thủ đô.

Lịch thi đấu V-League 2026/27 vòng 4: Tâm điểm derby Thủ đô

Lịch thi đấu V-League 2026/27 vòng 4: Tâm điểm derby Thủ đô

VOV.VN - Lịch thi đấu V-League 2026/27 vòng 4 nhận được sự chú ý với trận cầu tâm điểm giữa hai đội bóng Thủ đô.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế