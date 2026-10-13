Kết quả bóng đá hôm nay 13/10: Tân binh ngoại hạng Anh gây bất ngờ

Kết quả bóng đá hôm nay 13/10 được chú ý với trận đấu muộn nhất vòng 6 ngoại hạng Anh 2026/27. Sau khi có chiến thắng đầu tiên của mùa giải, Coventry nhập cuộc đầy hưng phấn khi chạm trán đội bóng được đánh giá cao hơn là Newcastle trên sân nhà.

Coventry giành chiến thắng bất ngờ trước Newcastle (Ảnh: Reuters)

Ngay ở phút thứ 6, Rudoni phản lưới giúp Coventry có bàn mở tỉ số. Nhận bàn thua bất ngờ, Newcastle đẩy cao lực lượng tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ nhưng không thể xuyên phá hàng phòng ngự đầy kỷ luật của Coventry.

Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, Newcastle phải nhận bàn thua thứ hai. Sidiki Cherif ghi bàn nhân đôi cách biệt cho Coventry ở phút 48. Những nỗ lực tấn công sau đó giúp Newcastle ghi bàn rút ngắn tỉ số nhờ công của Sven Botman ở phút 70.

Tuy nhiên, Coventry tiếp tục gây bất ngờ khi liên tiếp ghi thêm hai bàn nhờ công của Ellis Simms và Mfuni chỉ trong vòng 5 phút. Coventry giành chiến thắng chung cuộc với tỉ số 4-1 trước Newcastle.

Kết quả bóng đá ngày 13/10:

Ngoại hạng Anh:

Coventry City 4-1 Newcastle United

Serie A:

Atalanta 3-1 Venezia

Torino 2-1 Udinese

La Liga:

Levante 3-3 Sevilla

FPT Play mang Ngoại Hạng Anh đến mọi nhà, tại: https://share.fptplay.vn/KQyFwB