Lịch trực tiếp World Cup 2026 hôm nay 12/7: Argentina vs Thụy Sĩ so tài

Theo lịch thi đấu và trực tiếp World Cup 2026 hôm nay 12/7, trận đấu giữa Argentina vs Thụy Sĩ diễn ra vào lúc 8h. Lịch sử đối đầu giữa hai đội hoàn toàn đứng về phía đội bóng Nam Mỹ khi họ bất bại cả 7 lần đối đầu (thắng 5, hòa 2), đồng thời thắng cả hai lần gặp nhau tại World Cup vào các năm 1966 và 2014.

Thụy Sĩ cũng chỉ thắng 1 trong 10 trận gặp các đại diện Nam Mỹ ở World Cup. Trong khi đó, Argentina đang sở hữu chuỗi 11 trận bất bại tại World Cup - dài nhất lịch sử đội tuyển, ghi bàn ở 14 trận liên tiếp và ghi từ 2 bàn trở lên trong 11 trận liên tiếp, cân bằng kỷ lục của Uruguay.

Lịch trực tiếp World Cup 2026 hôm nay 12/7.

Tâm điểm vẫn là Lionel Messi, người đã có 8 bàn thắng, ghi bàn ở 6 trận knock-out World Cup liên tiếp và đang hướng tới kỷ lục ghi 9 bàn trong một kỳ World Cup của huyền thoại Brazil Ademir.

Chia sẻ với truyền thông trước trận đấu, HLV Scaloni dành sự tôn trọng đối với Thụy Sĩ, nhưng tự tin vào chất lượng đội hình của Argentina. Ông cho biết: “Không có đối thủ nào dễ chơi. Theo tôi, Thụy Sĩ là một đội bóng mạnh, có thể cạnh tranh với những đội tuyển hàng đầu. Họ thường xuyên góp mặt tại World Cup, có truyền thống và sở hữu nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm.

Chúng tôi tôn trọng họ giống như mọi đối thủ khác. Thụy Sĩ vào đến đây là có lý do. Họ đã loại Colombia, đội tuyển có màn trình diễn rất ấn tượng và trước đó chúng tôi từng nghĩ có thể sẽ gặp Colombia ở vòng này”.

Trận đấu giữa Argentina vs Thụy Sĩ được trực tiếp trên kênh VTV3. Ngoài ra, Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam cũng tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.