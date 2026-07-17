BLV Anh Quân: “Mong sẽ có dịp bình luận World Cup trên VOV”

World Cup 2026 không chỉ mang đến những trận cầu đỉnh cao mà còn là sân khấu đặc biệt của các BLV. Với BLV Anh Quân, chặng đường đồng hành cùng giải đấu này là một dấu mốc đặc biệt trong sự nghiệp.

Trong cuộc trò chuyện với Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam, BLV Anh Quân đã chia sẻ về những áp lực, cảm xúc, những câu chuyện hậu trường ít người biết, cũng như góc nhìn về công việc bình luận bóng đá trong thời đại mạng xã hội.

BLV Anh Quân

Bình luận World Cup 2026 là dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp

PV: Với tư cách một BLV tự do, việc tham gia bình luận World Cup 2026 trên sóng truyền hình Việt Nam có ý nghĩa như thế nào với anh?

BLV Anh Quân: Thú thực, trong 1 năm qua tôi không tính mình là BLV chuyên nghiệp, vì tôi không bình luận hàng tuần như trước đây nữa. Thế nên, tôi rất bất ngờ và rất vinh dự khi nhận được lời mời tham gia bình luận World Cup 2026 từ VTV.

Thời gian qua, tôi đã quen với việc chia sẻ những câu chuyện với khán giả trên mạng xã hội với vai trò nhà sáng tạo nội dung. Thế nên, tôi cũng cần có những thích ứng khi bình luận trên sóng truyền hình chính thống.

Tôi vốn có thói quen dành khoảng 7-8 tiếng trong ngày làm việc trước trận đấu để nghiên cứu các thông tin cần thiết. Tuy nhiên, đặc thù ở World Cup 2026 là các BLV thường nhận lịch khoảng 10 tiếng trước trận đấu. Thực tế này khiến tôi phải tranh thủ thời gian để có sự chuẩn bị tốt nhất trước mỗi lần bước vào cabin bình luận.

Đội ngũ BLV đông đảo cũng cho tôi cơ hội lần đầu ngồi chung cabin và học hỏi từ một số đồng nghiệp. Nhưng điều này cũng đi kèm thách thức. Bởi lẽ, bạn phải thích ứng với phong cách, nhịp điệu, tông giọng của người bình luận cùng mình.

PV: Anh cảm thấy thế nào về hành trình bình luận World Cup 2026 và việc được đảm nhận trận bán kết giữa Pháp gặp Tây Ban Nha?

BLV Anh Quân: Tất cả các BLV tham gia bình luận ở World Cup 2026 đều chờ đợi lịch trong một trạng thái vô cùng hồi hộp. Hồi hộp xem mình sẽ bình luận ở trận nào? Bình luận với ai? Thực ra, BLV nào cũng mong mình được làm những trận đấu lớn, giàu cảm hứng và đồng hành cùng đối tác ăn ý.

Chúng tôi có khoảng 20 BLV ở kỳ World Cup lần này. Đến vòng tứ kết thì chỉ còn 4 trận đấu và tối đa là 8 BLV được bình luận. Đến bán kết thì chỉ còn 2 trận và 4 người bình luận. Cá nhân tôi cũng nghĩ rằng mình sẽ dừng lại ở tứ kết và không bình luận trận bán kết.

Khi biết mình được phân công làm trận bán kết giữa Pháp và Tây Ban Nha, tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Bởi lẽ, đó là một sự ghi nhận về nghề nghiệp. Tôi nhận nhiệm vụ với tâm trạng rất tự hào và coi đây là cơ hội để thể hiện năng lực của mình.

Với tôi, việc được đồng hành cùng các trận đấu ở World Cup 2026 và khép lại hành trình ở vòng bán kết là dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp. Tôi sẽ không bao giờ quên năm 2026 này.

PV: Messi từng nói về việc tận hưởng từng phút giây chơi bóng, dường như anh cũng rất tận hưởng việc bình luận tại World Cup 2026?

BLV Anh Quân: Đúng thế, tôi tận hưởng lắm. Tôi nghĩ mình hơi khác so với các đồng nghiệp, khi họ còn chịu trách nhiệm với đơn vị chủ quản. Cá nhân tôi thì tôi được “phiêu” hơn đôi chút.

Thế nhưng, cũng có những ý kiến khiến tôi phải nhìn lại mình đã làm tốt hay chưa? Những gì mình thể hiện trong mỗi trận đấu có hợp lý không? Qua đó, tôi cũng tự điều chỉnh rất nhiều.

Có một kỷ niệm thế này. Tôi là người đầu tiên trong số các BLV ở World Cup 2026 phải trả quyền lợi cho nhãn hàng dầu gội tài trợ Cristiano Ronaldo. Họ muốn thông điệp về nhãn hàng phải được đưa vào những tình huống quan trọng. Nhãn hàng cũng chuẩn bị 4 kịch bản rất tích cực về Cristiano Ronaldo để đưa ra thông điệp, còn nếu tình hình nằm ngoài kịch bản thì BLV phải tùy cơ ứng biến.

Nhưng đó lại là một trận đấu không tốt của Bồ Đào Nha và cá nhân Cristiano Ronaldo. Đến phút 89, tôi đành phải bình luận: “Ngoài mái đầu bóng mượt được trang bị bởi Clear Men, thì hôm nay Ronaldo không làm được gì cả”. Câu nói đó được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội và tôi phải đối diện với cơn giận dữ từ cộng đồng fan của Cristiano Ronaldo. Tuy nhiên, nhãn hàng lại chia sẻ rằng hiệu ứng với nhãn hàng rất tích cực và họ rất vui vì tôi nghĩ ra câu nói như vậy.

Đó là một trải nghiệm khó quên với tôi. Có lẽ nếu gặp lại tình huống này, tôi sẽ xử lý khôn khéo hơn. Nhưng dù sao đó vẫn là một câu nói viral ở kỳ World Cup này.

Cristiano Ronaldo gắn với nhiều kỷ niệm trong quá trình bình luận World Cup 2026 của BLV Anh Quân. (Ảnh: Reuters)

Thành công của BLV là chạm vào trái tim khán giả

PV: Trong thời đại mạng xã hội, khán giả có thể lập tức phản ứng với một câu nói của BLV. Chưa kể, anh còn là một nhà sáng tạo nội dung. Anh cảm nhận thế nào về thực tế này thích nghi với khán giả ra sao?

BLV Anh Quân: Tôi là một BLV và một người làm sáng tạo nội dung. Tôi bắt buộc phải đối diện với những lời khen chê. Đó là một phần trong công việc.

Làm nội dung để hướng tới người xem, mà không lắng nghe họ thì làm sao nội dung chạm tới người xem được. Thế nên, tôi vẫn phải nghe và đọc các phản ứng để nắm bắt xu hướng của khán giả.

Tất nhiên, có phản ứng tích cực và tiêu cực. Mà khi nhận những bình luận tiêu cực thì mình cũng bị ảnh hưởng tâm lý. Nhưng mình phải bước qua thử thách đó và hoàn thành các trận đấu. Dù sao, trên hành trình bình luận ở World Cup 2026, tôi cũng thấy những ý kiến tiêu cực dần ít đi. Tôi cũng tự nhủ rằng, mình được chọn để bình luận trận bán kết nghĩa là phần đông khán giả thích mình.

PV: Trải nghiệm đối diện với hỉ, nộ, ái, ố của công chúng có khiến anh phần nào đồng cảm hơn với các cầu thủ, đặc biệt là những ngôi sao như Cristiano Ronaldo hay Lionel Messi?

BLV Anh Quân: Chắc chắn mình cũng có sự đồng cảm. Trải nghiệm đó giúp mình hiểu ra sức ép dành cho một cầu thủ ngôi sao thì còn lớn đến nhường nào.

Ngay sau khi Ronaldo bị loại, tôi có viết trên group cá nhân rằng: “Một điều đáng tiếc nhất ở World Cup 2026 là thành công của Messi lại trở thành công cụ để chế diễu Ronaldo”.

Tôi không tin rằng hai con người ấy không tôn trọng nhau. Nhưng fan của hai người thì luôn chờ một cơ hội nào đó để công kích lẫn nhau. Nếu họ còn trẻ thì đã đành, nhưng bây giờ Ronaldo đã 41 tuổi rồi và đâu còn nhiều thời gian trong sự nghiệp thi đấu. Vậy chế diễu Ronaldo để làm gì, có gì vui không? Lúc này, chúng ta cần dành sự tôn trọng cho một con người đã cống hiến rất nhiều cho bóng đá.

PV: Sự đồng cảm có giúp anh tạo ra những phút xuất thần khi bình luận các trận đấu, nhất là các trận đấu của Ronaldo ở World Cup 2026?

BLV Anh Quân: Có chứ, một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất của tôi tại World Cup 2026 là khi bình luận trận Bồ Đào Nha thắng Croatia 2-1. Hôm ấy tôi làm cùng với BLV Trí Viễn – một fan cứng của Cristiano Ronaldo.

Tôi nhớ rằng trước khi Ronaldo đá penalty, thì anh Trí Viễn bám vào tay tôi và khẽ run. Tôi cũng giật mình rằng sao anh ấy cảm xúc thế nhỉ. Khi cảm nhận cảm xúc rất chân thật đó từ chính đồng nghiệp, thì tôi hiểu rằng tình huống này mình phải làm thật hay.

Sau khi anh Trí Viễn hô “Vào”, tôi đã bình luận rằng: “Một nửa thế giới sẽ nở nụ cười vì bàn thắng này. Một nửa thế giới sẽ khóc khi chứng kiến bàn thắng này của Ronaldo. Vì anh ấy đã bước qua muôn vàn chông gai để có được bàn thắng này. Chúc mừng những fan của Ronaldo và chúc mừng những fan của Bồ Đào Nha”.

Khi tôi nói xong, anh Trí Viễn giơ ngón cái lên tán thưởng. Ngay sau đó, tôi thấy inbox liên tục trên page cá nhân. Nhiều khán giả fan của Ronaldo chia sẻ rằng thực sự họ đã khóc khi nghe câu bình luận ấy, vì họ đã chờ đợi Ronaldo ghi bàn ở một trận knock-out World Cup suốt 20 năm.

Đó có lẽ là một trong những tứ hay nhất mà tôi từng bình luận về Ronaldo. Tôi nói vui rằng lúc ấy mình như một người khác vậy.

Đó cũng là một niềm sung sướng của người BLV, khi mình chạm được vào cảm xúc của khán giả. Với tôi, thành công lớn nhất của một BLV là nói đúng điều khán giả muốn nghe.

BLV Anh Quân và BLV Trí Viễn. (Ảnh: NVCC)

Mong muốn thử sức bình luận trên sóng phát thanh

PV: Trong thời gian World Cup 2026, một ngày của anh diễn ra như thế nào?

BLV Anh Quân: Ví dụ một ngày bình luận trận đấu ở khung 2h rạng sáng, thì tối hôm trước tôi sẽ ngủ lấy sức khoảng từ 20h đến 0h. Sau đó, tôi sẽ kiểm tra lại một vài thông tin cập nhật rồi di chuyển đến đài truyền hình.

Nếu lái ô tô trong lúc đang có trận đấu ở World Cup 2026 thì tôi sẽ nghe tường thuật qua sóng phát thanh của VOV. Tôi thấy đó là một công việc rất thú vị. Vì hàm lượng tường thuật trận đấu trên sóng phát thanh lớn hơn rất nhiều so việc bình luận trên truyền hình.

Từ góc độ chuyên môn của BLV, thì hàm lượng tường thuật trận đấu như vậy đòi hỏi các BLV phát thanh phải có khả năng sử dụng ngôn ngữ rất tốt. Thế nên, khi nghe mình học được rất nhiều điều và biết đâu sẽ chộp được một tứ nào đó trên đường đi làm.

Tôi cũng ước rằng, một ngày nào đó mình sẽ có cơ hội được thử sức bình luận trận đấu trên làn sóng phát thanh, có những buổi tường thuật cùng các BLV phát thanh như anh Thành Lương hay anh Việt Anh trên các kênh sóng VOV.

Sau quãng đường từ nhà đến đài truyền hình, một buổi làm việc của tôi thường kéo dài khoảng 3 tiếng. Khi trận đấu kết thúc, tôi sẽ tranh thủ chợp mắt rồi trở lại với guồng quay của các nội dung trên mạng xã hội. Tôi cũng phải xử lý những công việc thường nhật ở công ty và có những cuộc họp với đối tác.

Có những lúc, mọi người bắt gặp tôi trông mệt mỏi và hỏi thăm. Nhưng trong sự mệt mỏi đấy có niềm hạnh phúc riêng, vì không phải ai cũng được làm bình luận World Cup, không phải ai cũng được sống trong một thế giới bóng đá tuyệt vời như vậy.

PV: FIFA sẽ cân nhắc mở rộng World Cup lên 64 đội ngay năm 2030, anh cảm thấy thế nào về điều này?

BLV Anh Quân: Tôi nghĩ số trận sẽ tăng lên và chất lượng chuyên môn cũng sẽ tăng lên. Bởi lẽ, vòng bảng năm nay có những trận đấu mà đôi bên chỉ cần hòa là dắt tay nhau đi tiếp, do đội đứng thứ 3 vẫn có cơ hội giành vé. Nhưng với 64 đội thì sẽ là thể thức 16 bảng đấu và 2 đội nhất bảng đi tiếp.

Số đội tăng lên cũng mang giấc mơ World Cup đến gần hơn với nhiều nền bóng đá. Như chính bóng đá Việt Nam chẳng hạn.

Và ngay ở World Cup 2026 thì chúng ta đã có cơ hội để nói về những đội bóng mới lạ. Nếu World Cup không tăng lên 48 đội, làm sao chúng ta có một câu chuyện đầy cảm hứng về Cape Verde. Thế nên World Cup 64 đội thì sẽ càng thú vị, nhiều màu sắc hơn.

FIFA có lý lẽ của họ. Đó cũng là những bộ óc siêu việt nhất về bóng đá. Và họ luôn biết làm thế nào để chúng ta ngày càng yêu môn thể thao này. Đến giờ phút này, chúng ta vẫn thấy rằng World Cup 2026 với 48 đội rất hay.

PV: Xin cảm ơn BLV Anh Quân về cuộc trao đổi.

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