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Lộ diện trọng tài điều khiển trận chung kết World Cup 2026

Thứ Sáu, 10:42, 17/07/2026
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VOV.VN - FIFA công bố danh sách tổ trọng tài điều hành trận chung kết World Cup 2026 giữa ĐT Tây Ban Nha và ĐT Argentina.

Trọng tài Slavko Vincic được FIFA phân công cầm còi ở trận chung kết World Cup 2026 giữa ĐT Tây Ban Nha và ĐT Argentina diễn ra lúc 2h ngày 20/7 (giờ Việt Nam). Vị vua áo đen người Slovenia sẽ sát cánh cùng 2 trợ lý đồng hương là Tomaz Klancnik và Andraz Kovacic.

Ông Adham Makhadmeh (UAE) là trọng tài thứ tư ở trận chung kết World Cup 2026. FIFA cũng phân công ông Mohammad Alkalaf (UAE) đảm nhiệm vai trò trọng tài dự bị.

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Danh sách tổ trọng tài điều hành trận chung kết World Cup 2026. (Ảnh: FIFA)

Ông Slavko Vincic là trọng tài giàu kinh nghiệm ở các giải đấu lớn. Vị trọng tài này từng điều hành trận chung kết Europa League giữa Eintracht Frankfurt gặp Rangers vào năm 2022 và trận chung kết Champions League giữa Real Madrid gặp Dortmund vào năm 2024.

Trọng tài Slavko Vincic cũng từng làm nhiệm vụ tại EURO 2020 và FIFA Club World Cup 2025. Tại đấu trường World Cup, ông từng cầm cân nảy mực 2 trận vào năm 2022 và 3 trận ở giải đấu năm nay.

Ngoài ra, FIFA đã công bố danh sách tổ trọng tài điều hành trận tranh hạng ba giữa ĐT Pháp và ĐT Anh diễn ra lúc 4h ngày 19/7. Theo đó, trọng tài chính Jesus Valenzuela người Venezuela sẽ sát cánh cùng 2 trợ lý đồng hương là Tulio Moreno và Jorge Urrego. Trọng tài thứ tư là ông Jalal Jayed (Morocco) và trọng tài dự bị là ông Zakaria Brinsi (Morocco).

Hoàng Long/VOV.VN
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