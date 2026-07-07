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Thụy Sĩ – Colombia: Xác định đội cuối cùng vào tứ kết World Cup 2026

Thứ Ba, 16:15, 07/07/2026
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VOV.VN - Nhận định Thụy Sĩ vs Colombia vòng 16 đội World Cup 2026 diễn ra lúc 3h ngày 8/7/2026 theo giờ Việt Nam.

thuy si colombia xac dinh doi cuoi cung vao tu ket world cup 2026 hinh anh 1

Cuộc đọ sức giữa Thụy Sĩ và Colombia là trận đấu muộn nhất tại vòng 16 đội World Cup 2026. Đội giành chiến thắng trên sân BC Place Vancouver sẽ giành tấm vé cuối cùng vào tứ kết và chạm trán đội thắng trong cặp đấu Argentina – Ai Cập.

Sân vận động BC Place Vancouver đang là nơi mang lại may mắn cho Thụy Sĩ tại World Cup 2026. Tại đây, thầy trò HLV Murat Yakin đã thắng Canada 2-1 để đứng đầu bảng B và đánh bại Algeria 2-0 ở vòng 32 đội.

Trước đó, Thụy Sĩ đã hòa Qatar 1-1 trong ngày ra quân và thắng Bosnia & Herzegovina 4-1 trên đất Mỹ. Đây cũng là 2 trận đấu giúp Thụy Sĩ tìm ra công thức vận hành tối ưu với bộ 3 tấn công Johan Manzambi – Ruben Vargas - Breel Embolo.

thuy si colombia xac dinh doi cuoi cung vao tu ket world cup 2026 hinh anh 2
Thụy Sĩ đã liên tiếp có 2 chiến thắng đầy cảm xúc trên sân BC Place Vancouver. (Ảnh: Reuters)

Phía bên kia chiến tuyến, đây là lần đầu tiên Colombia thi đấu tại Canada ở World Cup 2026. Trước đó, đội bóng Nam Mỹ đã thi đấu tại Mexico và Mỹ trên hành trình đi tới vòng 16 đội.

Dù trải qua nhiều chặng di chuyển giữa các địa điểm thi đấu, Colombia đang thể hiện phong độ ổn định và sự lì lợm đáng nể tại World Cup 2026. Đoàn quân của HLV Nestor Lorenzo đã thắng Uzbekistan 3-1, CHDC Congo 1-0 và chơi áp đảo trong trận hòa 0-0 với Bồ Đào Nha để đứng đầu bảng K, sau đó vượt qua Ghana 1-0 ở vòng 32 đội.

Đáng tiếc, Colombia đã chịu tổn thất lực lượng khi tiền đạo Jhon Cordoba dính chấn thương và phải nghỉ thi đấu dài hạn. Tuy nhiên, trong tay HLV Nestor Lorenzo vẫn còn 2 mũi tấn công lợi hại là Luis Suarez và Luis Diaz.

Đáng chú ý, Colombia đang tỏ ra vững vàng hơn Thụy Sĩ về khả năng phòng ngự. Đội bóng Nam Mỹ mới chỉ nhận 1 bàn thua trong trận ra quân tại World Cup 2026. Trong khi đó, Thụy Sĩ đã thủng lưới ở cả 3 trận đấu vòng bảng. Ngược lại, Thụy Sĩ tỏ ra biến hóa hơn trên mặt trận tấn công khi đã ghi 9 bàn sau 4 trận tại World Cup 2026 còn Colombia mới có 5 bàn.

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Luis Diaz là ngôi sao sáng nhất của Colombia. (Ảnh: Reuters)

Trong bối cảnh Thụy Sĩ và Colombia được đánh giá cân tài cân sức, HLV đôi bên cũng tỏ ra thận trọng khi phát biểu trước trận đấu. Cuộc đọ sức trên sân BC Place hứa hẹn sẽ là màn đấu trí căng thẳng giữa hai nhà cầm quân.

“Thụy Sĩ có sự cân bằng đáng nể giữa tấn công và phòng ngự. Họ cũng có kinh nghiệm thi đấu ở World Cup và được dẫn dắt bởi một HLV đã gắn bó lâu năm. Vậy nên đây chắc chắn sẽ là thử thách rất khó khăn với chúng tôi” – HLV Nestor Lorenzo của Colombia cho hay.

“Không phải lúc nào bạn cũng được góp mặt ở vòng 16 đội World Cup. Chúng tôi biết đây sẽ là một trận đấu căng thẳng và đòi hỏi các cầu thủ phải thể hiện bản lĩnh. Nếu chúng tôi giữ vững vị thế, trung thành với lối chơi của mình và gây áp lực lên đối thủ, hãy xem chuyện gì có thể xảy ra” – HLV Murat Yakin của Thụy Sĩ nói.

 
Hoàng Long/VOV.VN
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