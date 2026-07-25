Người hâm mộ tiếp lửa trên sân Chonburi tin rằng ĐT Việt Nam sẽ vào chung kết ASEAN Cup 2026 sau khi chứng kiến màn trình diễn ấn tượng trong trận gặp ĐT Timor Leste.

Toàn cảnh màn trình diễn chói sáng của Đình Bắc cùng hàng công ĐT Việt Nam VOV.VN - Với cú hattrick bàn thắng, Đình Bắc góp công lớn giúp ĐT Việt Nam thắng đậm trong trận ra quân gặp ĐT Timor Leste tại ASEAN Cup 2026.

Người hâm mộ tại Thái Lan tin ĐT Việt Nam sẽ vào chung kết ASEAN Cup 2026

Thứ Bảy, 05:45, 25/07/2026

VOV.VN - Người hâm mộ tiếp lửa trên sân Chonburi tin rằng ĐT Việt Nam sẽ vào chung kết ASEAN Cup 2026 sau khi chứng kiến màn trình diễn ấn tượng trong trận gặp ĐT Timor Leste.