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Người hâm mộ tiếp lửa trên sân Chonburi tin rằng ĐT Việt Nam sẽ vào chung kết ASEAN Cup 2026 sau khi chứng kiến màn trình diễn ấn tượng trong trận gặp ĐT Timor Leste.

Người hâm mộ tại Thái Lan tin ĐT Việt Nam sẽ vào chung kết ASEAN Cup 2026

Thứ Bảy, 05:45, 25/07/2026
VOV.VN - Người hâm mộ tiếp lửa trên sân Chonburi tin rằng ĐT Việt Nam sẽ vào chung kết ASEAN Cup 2026 sau khi chứng kiến màn trình diễn ấn tượng trong trận gặp ĐT Timor Leste.
Ngọc Diệp - Quang Hùng/VOV-Bangkok
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