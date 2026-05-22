Vô địch cùng Al Nassr, Ronaldo để vuột mất danh hiệu vua phá lưới

Ronaldo đã có lần đầu tiên cùng Al Nassr nâng cao chiếc cúp vô địch giải VĐQG Saudi Arabia. Ronaldo trực tiếp đóng góp cú đúp bàn thắng giúp Al Nassr vượt qua Damac ở vòng đấu cuối với tỉ số 4-1, qua đó vô địch Saudi Pro League 2025/2026.

Ronaldo vô địch cùng Al Nassr (Ảnh: Reuters)

Với cú đúp bàn thắng, Ronaldo đã ghi được 28 bàn tại giải VĐQG Saudi Arabia mùa này nhưng chỉ đứng thứ ba trong danh sách vua phá lưới. Cầu thủ giành danh hiệu vua phá lưới là Julian Quinones (Al Qadisiya) với 33 bàn, người đứng sau là Ivan Toney (Al Ahli) với 32 bàn.

Dù không thể giành danh hiệu vua phá lưới nhưng Ronaldo đã giải toả được cơn khát danh hiệu. Lần gần nhất Ronaldo có dịp nâng cao chiếc cúp vô địch quốc gia là khi cùng Juventus vô địch Serie A mùa giải 2025/26.

Sau khi vô địch cùng Al Nassr, Ronaldo đang hướng đến kỳ World Cup thứ 6 trong sự nghiệp cùng ĐT Bồ Đào Nha. Ngoài ra, Ronaldo cũng tiến gần hơn đến cột mốc 1.000 bàn thắng khi đã ghi được tổng cộng 973 bàn