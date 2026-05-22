中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Vô địch cùng Al Nassr, Ronaldo để vuột mất danh hiệu vua phá lưới

Thứ Sáu, 09:33, 22/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ronaldo đã có lần đầu tiên cùng Al Nassr vô địch giải VĐQG Saudi Arabia nhưng chưa thể giành được danh hiệu vua phá lưới.

Ronaldo đã có lần đầu tiên cùng Al Nassr nâng cao chiếc cúp vô địch giải VĐQG Saudi Arabia. Ronaldo trực tiếp đóng góp cú đúp bàn thắng giúp Al Nassr vượt qua Damac ở vòng đấu cuối với tỉ số 4-1, qua đó vô địch Saudi Pro League 2025/2026.

vo dich cung al nassr, ronaldo de vuot mat danh hieu vua pha luoi hinh anh 1
Ronaldo vô địch cùng Al Nassr (Ảnh: Reuters)

Với cú đúp bàn thắng, Ronaldo đã ghi được 28 bàn tại giải VĐQG Saudi Arabia mùa này nhưng chỉ đứng thứ ba trong danh sách vua phá lưới. Cầu thủ giành danh hiệu vua phá lưới là Julian Quinones (Al Qadisiya) với 33 bàn, người đứng sau là Ivan Toney (Al Ahli) với 32 bàn.

Dù không thể giành danh hiệu vua phá lưới nhưng Ronaldo đã giải toả được cơn khát danh hiệu. Lần gần nhất Ronaldo có dịp nâng cao chiếc cúp vô địch quốc gia là khi cùng Juventus vô địch Serie A mùa giải 2025/26.

Sau khi vô địch cùng Al Nassr, Ronaldo đang hướng đến kỳ World Cup thứ 6 trong sự nghiệp cùng ĐT Bồ Đào Nha. Ngoài ra, Ronaldo cũng tiến gần hơn đến cột mốc 1.000 bàn thắng khi đã ghi được tổng cộng 973 bàn

PV/VOV.VN
Tag: Ronaldo Al Nassr ĐT Bồ Đào Nha
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Vòng 24 V-League 2025/26: Gay cấn cuộc đua trụ hạng
Vòng 24 V-League 2025/26: Gay cấn cuộc đua trụ hạng

VOV.VN - Vòng 24 V-League 2025/26 được đánh giá sẽ rất nóng trong cuộc đua trụ hạng khi có đến 6 đội ở nhóm nguy hiểm.

Vòng 24 V-League 2025/26: Gay cấn cuộc đua trụ hạng

Vòng 24 V-League 2025/26: Gay cấn cuộc đua trụ hạng

VOV.VN - Vòng 24 V-League 2025/26 được đánh giá sẽ rất nóng trong cuộc đua trụ hạng khi có đến 6 đội ở nhóm nguy hiểm.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 22/5
Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 22/5

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 22/5, rất nhiều giải đấu ở mọi cấp độ sẽ được tổ chức.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 22/5

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 22/5

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 22/5, rất nhiều giải đấu ở mọi cấp độ sẽ được tổ chức.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 22/5: Xác định đội vô địch U17 châu Á 2026
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 22/5: Xác định đội vô địch U17 châu Á 2026

VOV.VN - Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 22/5 nhận được sự chú ý khi sẽ xác định được đội vô địch U17 châu Á 2026.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 22/5: Xác định đội vô địch U17 châu Á 2026

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 22/5: Xác định đội vô địch U17 châu Á 2026

VOV.VN - Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 22/5 nhận được sự chú ý khi sẽ xác định được đội vô địch U17 châu Á 2026.

Kết quả bốc thăm U17 World Cup 2026: U17 Việt Nam cùng bảng "đàn em" Lukaku
Kết quả bốc thăm U17 World Cup 2026: U17 Việt Nam cùng bảng "đàn em" Lukaku

VOV.VN - Kết quả bốc thăm U17 World Cup 2026: U17 Việt Nam cùng bảng G với các đội U17 Bỉ, U17 New Zealand và U17 Mali.

Kết quả bốc thăm U17 World Cup 2026: U17 Việt Nam cùng bảng "đàn em" Lukaku

Kết quả bốc thăm U17 World Cup 2026: U17 Việt Nam cùng bảng "đàn em" Lukaku

VOV.VN - Kết quả bốc thăm U17 World Cup 2026: U17 Việt Nam cùng bảng G với các đội U17 Bỉ, U17 New Zealand và U17 Mali.

Danh sách tuyển Đức dự World Cup 2026: Công thần tái xuất sau khi giã từ đội tuyển
Danh sách tuyển Đức dự World Cup 2026: Công thần tái xuất sau khi giã từ đội tuyển

VOV.VN - Danh sách tuyển Đức chuẩn bị tham dự World Cup 2026 bất ngờ có sự trở lại của thủ môn Manuel Neuer, người từng tuyên bố giã từ đội tuyển sau EURO 2024.

Danh sách tuyển Đức dự World Cup 2026: Công thần tái xuất sau khi giã từ đội tuyển

Danh sách tuyển Đức dự World Cup 2026: Công thần tái xuất sau khi giã từ đội tuyển

VOV.VN - Danh sách tuyển Đức chuẩn bị tham dự World Cup 2026 bất ngờ có sự trở lại của thủ môn Manuel Neuer, người từng tuyên bố giã từ đội tuyển sau EURO 2024.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế