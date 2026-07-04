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Nhận định Canada vs Morocco vòng 16 đội World Cup 2026: Chủ nhà dừng bước?

Thứ Bảy, 06:00, 04/07/2026
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VOV.VN - Nhận định Canada vs Morocco vòng 16 đội World Cup 2026 diễn ra lúc 0h ngày 5/7/2026 theo giờ Việt Nam.

Sau khi kết thúc các trận đấu vòng 32 đội, World Cup 2026 sẽ bước ngay đến vòng 16 đội mà không có ngày nghỉ. Trận đấu đầu tiên của vòng 16 đội sẽ là màn so tài giữa Canada và Morocco trên sân NRG ở Houston, Mỹ.

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Ảnh: Reuters. 

Để có mặt ở vòng đấu này, Canada đã nhọc nhằn đánh bại Nam Phi 1-0. Đó là trận đấu mà thầy trò HLV Jesse Marsch hoàn toàn lấn lướt, liên tục gây sức ép và cuối cùng đã có được thành quả ở những phút cuối cùng.

Chiến thắng ấy không chỉ đưa Canada lần đầu góp mặt ở vòng 16 đội World Cup mà còn khẳng định sự tiến bộ vượt bậc của đại diện CONCACAF. Dưới thời HLV Marsch, Canada theo đuổi lối chơi pressing cường độ cao, sẵn sàng gây áp lực ngay từ phần sân đối phương và không ngại chơi tấn công trước bất kỳ đối thủ nào.

Stephen Eustaquio tiếp tục là linh hồn nơi tuyến giữa, trong khi Jonathan David vẫn là niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công. Ngoài ra, sự trở lại của Alphonso Davies sau chấn thương mang đến thêm nhiều phương án tấn công, dù hậu vệ của Bayern Munich nhiều khả năng vẫn xuất phát trên băng ghế dự bị.

Với Morocco, đội bóng châu Phi còn vất vả hơn thế khi họ cần loạt luân lưu mới có thể đánh bại Hà Lan sau khi 120 phút thi đấu kết thúc với tỷ số 1-1.

Tuy nhiên, nếu so với đối thủ Nam Phi của Canada ở vòng 32 đội, Hà Lan là đội bóng khó nhằn hơn rất nhiều và những gì Morocco làm được thực sự là rất đáng khen ngợi.

Dưới thời HLV Mohamed Ouahbi, Morocco đang dần chuyển mình từ lối chơi phòng ngự phản công quen thuộc sang phong cách kiểm soát bóng nhiều hơn. Dù mới chỉ dẫn dắt đội tuyển trong thời gian ngắn, nhà cầm quân này đã giúp Morocco thi đấu chủ động và linh hoạt hơn. Khả năng cầm bóng của Morocco đặc biệt ấn tượng. Trong trận gặp Hà Lan, họ thực hiện tới hơn 800 đường chuyền thành công, một thống kê rất đáng nể.

Có thể xem như Morocco hiện tại là đội bóng rất linh hoạt và sẵn sàng biến hóa cách chơi theo từng đối thủ. Đó thực sự là điểm đáng sợ của Morocco năm nay so với cách chơi thuần phòng ngự 4 năm trước.

nhan dinh canada vs morocco vong 16 doi world cup 2026 chu nha dung buoc hinh anh 2
Ảnh: Reuters. 

Đội hình Morocco cũng sở hữu nhiều ngôi sao đang đạt phong độ cao. Achraf Hakimi vẫn là thủ lĩnh nơi hàng thủ, trong khi Brahim Diaz, Azzedine Ounahi và Ismael Saibari mang đến rất nhiều sự sáng tạo trên hàng công.

Với những gì đã thể hiện, Morocco là đội được đánh giá cao hơn và sẽ không bất ngờ nếu đại diện châu Phi giành chiến thắng để tiến vào tứ kết.

Trận Canada vs Morocco vòng 16 đội World Cup 2026 diễn ra lúc 0h ngày 5/7/2026 theo giờ Việt Nam. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

Trần Tiến/VOV.VN
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