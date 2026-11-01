Lộ diện người thay thế HLV Velizar Popov dẫn dắt Thể Công Viettel

HLV Almeida De Azevedo Silva trở thành người thay thế HLV Velizar Popov dẫn dắt Thể Công Viettel. Trước đó, nhà cầm quân này đảm nhiệm vai trò trợ lý trong ban huấn luyện đội bóng áo lính.

Ông Almeida De Azevedo Silva gia nhập Thể Công Viettel từ tháng 7/2024 và được đánh giá là người am hiểu đội bóng. Nhà cầm quân này cũng sở hữu bằng huấn luyện Pro và từng hoạt động trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp ở Brazil, châu Á và Trung Đông trước khi sang Việt Nam làm việc.

Thể Công Viettel chính thức bổ nhiệm HLV Almeida De Azevedo Silva dẫn dắt đội bóng. (Ảnh: CLB)

HLV Almeida De Azevedo Silva sẽ có trận ra mắt trên cương vị mới khi Thể Công Viettel làm khách của FC Seoul tại vòng bảng Cúp C2 châu Á vào lúc 17h ngày 4/11. Sau chuyến làm khách ở Hàn Quốc, đội bóng áo lính sẽ trở về sân nhà tiếp đón Thanh Hóa tại vòng 7 V-League lúc 19h15 ngày 8/11.

Trước khi chia tay HLV Velizar Popov, Thể Công Viettel có phong độ bết bát với chuỗi 8 trận không thắng trên mọi đấu trường (6 thua, 2 hòa). Lần gần nhất Thể Công Viettel được hưởng niềm vui là khi đánh bại Đồng Nai 2-0 ở trận mở màn V-League 2026/2027.

Hiện tại, Thể Công Viettel đang gây thất vọng khi đứng thứ 12 trên bảng xếp hạng V-League với 4 điểm và chỉ hơn 1 điểm so với vị trí áp chót của HAGL. Ở đấu trường châu lục, Thể Công Viettel đang đứng cuối bảng E tại Cúp C2 châu Á với 1 điểm sau 3 trận.

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