Giải pickleball APP Asia Ho Chi Minh City Open 2026 sẽ diễn ra từ ngày 10-13/12. Đây là lần đầu tiên một chặng đấu chính thức thuộc hệ thống APP Tour được tổ chức tại Việt Nam.

Chặng đấu của APP Tour gây chú ý ngay sau khi công bố với việc một loạt tay vợt quen thuộc với người hâm mộ pickleball Việt Nam như Quang Dương, Trịnh Linh Giang, Richard Livornese Jr., Roos Van Reek hay Harsh Mehta sẽ góp mặt.

Lý Hoàng Nam xác nhận sẽ tham dự chặng APP Asia Ho Chi Minh City Open 2026. (Ảnh: APP Tour)

Trong những ngày qua, APP Asia Ho Chi Minh City Open 2026 tiếp tục gây chú ý khi nhiều tay vợt tên tuổi lần lượt thông báo sẽ tham dự giải đấu. Đặc biệt, tay vợt pickleball hàng đầu Việt Nam là Lý Hoàng Nam đã xác nhận sẽ tham dự chặng đấu trên sân nhà.

Đây là lần đầu tiên Lý Hoàng Nam góp mặt tại một giải đấu thuộc hệ thống APP Tour. Sự xuất hiện của Lý Hoàng Nam được kỳ vọng sẽ là đối trọng với Quang Dương tại chặng APP Asia Ho Chi Minh City Open 2026.

Nếu có thể chinh phục chức vô địch tại APP Asia Ho Chi Minh City Open 2026, Lý Hoàng Nam sẽ nối dài thành tích ấn tượng tại các giải pickleball quốc tế được tổ chức tại Việt Nam. Trước đó, Lý Hoàng Nam từng đăng quang tại PPA Asia 1000 - Hanoi Cup 2026, Asia Open 2026 và Pickleball World Cup 2026 trên sân nhà.