Man City dễ thở, Liverpool gặp khó khăn ở tứ kết Cúp Liên đoàn Anh 2026/27

Loạt trận vòng 4 Cúp Liên đoàn Anh 2026/27 khép lại rạng sáng 29/10 với nhiều diễn biến đáng chú ý, trong đó Man City và Liverpool đều phải nhờ đến loạt sút luân lưu để giành vé đi tiếp.

Man City vượt qua Brighton với tỷ số luân lưu 4-3 sau khi hai đội hòa 2-2 trong 90 phút thi đấu chính thức. Trong khi đó, Liverpool và Chelsea bất phân thắng bại với tỷ số 1-1 trước khi The Kop thắng 6-5 trên chấm 11m.

Man City đánh bại Brighton trên loạt sút luân lưu (Ảnh: Reuters)

Ở những cặp đấu còn lại, Bournemouth đánh bại Aston Villa 3-0, Crystal Palace vượt qua Fulham với tỷ số 1-0, còn Sunderland thắng Brentford 3-2. Trận đấu cuối cùng của vòng 4 giữa Everton vs Newcastle sẽ diễn ra lúc 02h45 ngày 30/10 (theo giờ Việt Nam).

Kết quả bốc thăm mang đến lịch thi đấu tương đối thuận lợi cho Man City khi thầy trò Pep Guardiola chỉ phải gặp Bradford City, đội bóng đang chơi tại League One, giải hạng 3 trong hệ thống bóng đá chuyên nghiệp Anh. Trong khi đó, Liverpool phải cạnh tranh với Bournemouth để giành suất vào bán kết, hứa hẹn một cuộc đối đầu căng thẳng giữa hai đại diện Ngoại hạng Anh.

Liverpool đối đầu Bournemouth ở tứ kết Cúp Liên đoàn Anh 2026/27 (Ảnh: Reuters)

Ở lần chạm trán gần nhất hồi tháng trước, HLV Andoni Iraola đã dẫn dắt Liverpool giành chiến thắng tối thiểu trước Bournemouth nhờ pha lập công duy nhất của Alexander Isak. Tuy nhiên, kết quả đó không đồng nghĩa The Kop sẽ dễ dàng vượt qua đối thủ ở đấu trường cúp, nhất là khi Bournemouth có thể tạo ra nhiều khó khăn trong trận đấu loại trực tiếp.

Hai cặp tứ kết còn lại là Crystal Palace gặp Sunderland và Fleetwood Town chạm trán đội thắng trong cuộc đối đầu giữa Everton với Newcastle. Theo lịch dự kiến, các trận tứ kết Cúp Liên đoàn Anh 2026/27 sẽ diễn ra vào giữa tháng 12, trong đó Man City, Liverpool, Crystal Palace và Fleetwood Town được thi đấu trên sân nhà.