Messi nhận thẻ vàng vì ném bóng vào mặt cầu thủ đối phương

Sáng nay (22/11), Inter Miami thua đậm Columbus Crew 0-3 trong trận mở màn vòng play-off MLS 2026, qua đó tự đẩy mình vào thế khó trên hành trình cạnh tranh tấm vé đi tiếp. Lionel Messi cùng các đồng đội sớm chịu bất lợi khi Gonzalo Tapia mở tỷ số cho đội khách trên chấm phạt đền ở phút thứ 9.

Đến phút 36, Inter Miami càng thêm khó khăn khi Gonzalo Lujan nhận thẻ đỏ trực tiếp, buộc đội chủ nhà phải thi đấu thiếu người. Dù kiểm soát bóng nhỉnh hơn trong phần lớn hiệp một, Messi và các đồng đội không thể tìm được bàn gỡ.

Messi ném bóng vào mặt cầu thủ đối phương.

Thậm chí, Lionel Messi còn phải nhận thẻ vàng ở phút 45+4 sau tình huống tranh cãi. Đây là pha bóng mà cầu thủ người Argentina ném bóng thẳng vào mặt cầu thủ đối phương khi thực hiện ném biên. Hai đội bước vào giờ nghỉ với lợi thế 1-0 nghiêng về Columbus Crew.

Sau giờ nghỉ, Columbus Crew tận dụng triệt để lợi thế hơn người để gia tăng cách biệt. Phút 52, Taha Habroune ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 sau đường kiến tạo của Brais Méndez. Chỉ sáu phút sau, Gonzalo Tapia hoàn tất cú đúp, đưa đội khách dẫn trước 3-0.

Trong khoảng thời gian còn lại, Inter Miami nỗ lực tìm kiếm bàn danh dự nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự đối phương. Columbus Crew duy trì thế trận chủ động và bảo toàn chiến thắng 3-0 ngay trên tại Nu Stadium.

Kết quả này khiến Inter Miami chịu áp lực lớn trước trận lượt về trên sân Columbus Crew, diễn ra lúc 8h ngày 28/11 (giờ Việt Nam). Hai đội cần giành hai chiến thắng để đi tiếp. Nếu mỗi bên thắng một trận, Inter Miami sẽ đăng cai trận quyết định.