Messi ghi bàn giúp Inter Miami thắng kịch tính ở MLS sau khi thoát án treo giò

Messi thi đấu trong trận Inter Miami gặp New England Revolution. (Ảnh: AP)

Sự xuất hiện của Lionel Messi trong trận Inter Miami làm khách của New England Revolution diễn ra sáng 2/11 (giờ Việt Nam) thu hút sự chú ý đặc biệt. Bởi lẽ, siêu sao người Argentina không bị treo giò dù đã nhận đủ 5 thẻ vàng tại giải bóng đá Nhà nghề Mỹ (MLS) mùa này.

Nguyên nhân giúp Lionel Messi không bị treo giò nằm ở quy định đặc biệt của MLS về "good conduct" (hành vi thi đấu tốt). Theo đó, cầu thủ sẽ được xóa 1 thẻ vàng khỏi tổng số thẻ tính án phạt nếu trải qua 5 trận liên tiếp không lĩnh thẻ.

Cụ thể, Lionel Messi đã nhận thẻ vàng ở các vòng 8, 11, 20, 31 và 33 nên đủ điều kiện áp dụng quy định trên. Đây cũng là điểm khác biệt với phần lớn các giải bóng đá trên thế giới và trở thành đề tài bàn tán trên các trang báo quốc tế.

Messi giúp Inter Miami thắng ngược New England Revolution 2-1. (Ảnh: Inter Miami)

Sự góp mặt của Lionel Messi trong trận gặp New England Revolution đã giúp Inter Miami hưởng niềm vui chiến thắng. Siêu sao người Argentina ghi bàn ở phút 83 sau pha đột phá và dứt điểm chuẩn xác, giúp Inter Miami hoàn tất màn lội ngược dòng thắng New England Revolution 2-1 ngay trên sân khách.

Trước đó, Daniel Gazdag đã mở tỷ số cho New England Revolution ở phút 53 còn Germán Berterame gỡ hòa 1-1 cho Inter Miami ở phút 69. Lionel Messi cũng góp dấu giày trong bàn thắng gỡ hòa khi gây ra tình huống hỗn loạn trước khung thành, tạo thời cơ cho Germán Berterame đánh đầu tung lưới đối phương.

Với chiến thắng 2-1 này, Inter Miami vượt qua chính New England Revolution để vươn lên đứng nhì bảng xếp hạng miền Đông tại MLS. Hiện tại, Inter Miami đang có 59 điểm và hơn New England Revolution 1 điểm. Trong khi đó, Nashville đang dẫn đầu với 74 điểm.