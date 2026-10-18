Messi tỏa sáng rực rỡ, Inter Miami thắng đậm Atlanta United

Messi tỏa sáng với hai bàn thắng trong 4 phút

Sáng nay 18/10, Inter Miami có chuyến làm khách trên sân của Atlanta United trong khuôn khổ vòng 30 MLS 2026. Với màn tỏa sáng rực rỡ của Messi, Inter Miami đã có chiến thắng thuyết phục trước đối thủ.

Ở trận đấu này, Atlanta United và Inter Miami nhập cuộc với tốc độ cao. Đội khách chủ động kiểm soát bóng, tổ chức pressing và tìm cách khai thác khoảng trống ở hàng phòng ngự đối phương. Tuy nhiên, Atlanta United cũng tạo ra một số cơ hội đáng chú ý trong những phút đầu trận.

Dù kiểm soát bóng nhiều hơn, Inter Miami gặp khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành đội chủ nhà. Phải đến phút 45, đội bóng của Lionel Messi mới phá vỡ thế bế tắc. Germán Berterame ghi bàn mở tỷ số, giúp Inter Miami bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn trước 1-0.

Messi tỏa sáng với cú đúp bàn thắng (Ảnh: Reuters).

Sau giờ nghỉ, Inter Miami nhanh chóng gia tăng sức ép và tạo ra khác biệt nhờ sự tỏa sáng của Messi. Phút 56, siêu sao người Argentina ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0. Chỉ 4 phút sau, Messi tiếp tục lập công, hoàn tất cú đúp và giúp đội khách dẫn trước 3-0.

Bị dẫn ba bàn, Atlanta United nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Đội chủ nhà tạo ra một số cơ hội nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự Inter Miami trong phần lớn thời gian còn lại.

Kịch tính xuất hiện ở phút 89 khi Atlanta United được hưởng phạt đền. Fafà Picault thực hiện thành công, rút ngắn tỷ số xuống 1-3. Trong những phút bù giờ, Messi và Maximiliano Falcon lần lượt nhận thẻ vàng, nhưng Inter Miami vẫn bảo toàn chiến thắng.

Chung cuộc, Inter Miami giành chiến thắng 3-1 trước Atlanta United để đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng với 55 điểm. Trong khi đó, Atlanta United đứng hạng 14 với 30 điểm.