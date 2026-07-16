Messi lập thêm kỳ tích sau khi giúp Argentina vào chung kết World Cup 2026

Argentina ngược dòng thắng Anh để vào chung kết World Cup 2026

Trận bán kết World Cup 2026 giữa Anh và Argentina diễn ra chặt chẽ đúng như kỳ vọng khi hai đội ưu tiên sự chắc chắn trong hơn nửa thời gian thi đấu. Hiệp một chứng kiến thế trận giằng co với 19 pha phạm lỗi nhưng không có nổi một cú sút trúng đích. Đây cũng là trận đấu đầu tiên trong lịch sử World Cup (tính từ năm 1966) không xuất hiện cú dứt điểm nào trong 30 phút đầu tiên.

Sau giờ nghỉ, Anh bất ngờ vượt lên ở phút 55 nhờ pha dứt điểm của Anthony Gordon sau tình huống phối hợp đẹp mắt cùng Declan Rice và Morgan Rogers. Tuy nhiên, lợi thế đó không thể giúp “Tam sư” đứng vững trước sức ép ngày càng lớn từ nhà đương kim vô địch.

Messi tỏa sáng giúp Argentina vào chung kết World Cup 2026.

Argentina liên tiếp tạo ra cơ hội khi Julián Álvarez, Nico González và Alexis Mac Allister khiến hàng thủ Anh cùng thủ thành Jordan Pickford phải làm việc vất vả. Đến phút 85, Lionel Messi tung đường chuyền mở ra khoảng trống để Enzo Fernández sút xa đẹp mắt gỡ hòa 1-1.

Chỉ bảy phút sau, Messi tiếp tục để lại dấu ấn bằng quả tạt chính xác cho Lautaro Martínez đánh đầu tung lưới Pickford, hoàn tất màn lội ngược dòng 2-1 và đưa Argentina lần thứ hai liên tiếp góp mặt trong trận chung kết World Cup.

Messi thiết lập hàng loạt kỷ lục

Messi không ghi bàn, nhưng anh vẫn là ngôi sao sáng nhất của Argentina với hai đường kiến tạo quyết định. Theo thống kê của Opta, siêu sao 39 tuổi đã ghi bàn hoặc kiến tạo trong 11 trận World Cup liên tiếp, chuỗi trận dài nhất lịch sử giải đấu kể từ năm 1966.

Hai pha kiến tạo trước tuyển Anh cũng nâng tổng số đường kiến tạo của Messi tại các kỳ World Cup lên con số 12, trong đó có tới 10 lần diễn ra ở vòng knock-out. Chưa từng có cầu thủ nào khác đạt quá tám pha kiến tạo tại World Cup, càng cho thấy tầm ảnh hưởng đặc biệt của thủ quân Argentina ở những trận cầu lớn.

Messi lập kỳ tích sau khi giúp Argentina vào chung kết World Cup 2026 (Ảnh: Reuters).

Chiến thắng trước Anh đưa Argentina vào chung kết World Cup lần thứ bảy trong lịch sử, thành tích chỉ kém Đức (8 lần). Đồng thời, đội bóng Nam Mỹ cũng lần thứ hai liên tiếp góp mặt ở trận đấu cuối cùng của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, sau giai đoạn 1986-1990.

Trong khi đó, tuyển Anh tiếp tục nối dài nỗi buồn ở bán kết World Cup. Sau chiến thắng duy nhất tại bán kết năm 1966, “Tam sư” đã bị loại ở cả ba lần gần nhất góp mặt tại vòng đấu này, vào các năm 1990, 2018 và 2026.