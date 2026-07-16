English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Messi lập thêm kỳ tích sau khi giúp Argentina vào chung kết World Cup 2026

Thứ Năm, 08:19, 16/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Messi tỏa sáng với cú đúp kiến tạo giúp Argentina ngược dòng giành chiến thắng 2-1 trước Anh để vào chung kết World Cup 2026 gặp Tây Ban Nha.

Argentina ngược dòng thắng Anh để vào chung kết World Cup 2026

Trận bán kết World Cup 2026 giữa Anh và Argentina diễn ra chặt chẽ đúng như kỳ vọng khi hai đội ưu tiên sự chắc chắn trong hơn nửa thời gian thi đấu. Hiệp một chứng kiến thế trận giằng co với 19 pha phạm lỗi nhưng không có nổi một cú sút trúng đích. Đây cũng là trận đấu đầu tiên trong lịch sử World Cup (tính từ năm 1966) không xuất hiện cú dứt điểm nào trong 30 phút đầu tiên.

Sau giờ nghỉ, Anh bất ngờ vượt lên ở phút 55 nhờ pha dứt điểm của Anthony Gordon sau tình huống phối hợp đẹp mắt cùng Declan Rice và Morgan Rogers. Tuy nhiên, lợi thế đó không thể giúp “Tam sư” đứng vững trước sức ép ngày càng lớn từ nhà đương kim vô địch.

messi lap them ky tich sau khi giup argentina vao chung ket world cup 2026 hinh anh 1
Messi tỏa sáng giúp Argentina vào chung kết World Cup 2026.

Argentina liên tiếp tạo ra cơ hội khi Julián Álvarez, Nico González và Alexis Mac Allister khiến hàng thủ Anh cùng thủ thành Jordan Pickford phải làm việc vất vả. Đến phút 85, Lionel Messi tung đường chuyền mở ra khoảng trống để Enzo Fernández sút xa đẹp mắt gỡ hòa 1-1.

Chỉ bảy phút sau, Messi tiếp tục để lại dấu ấn bằng quả tạt chính xác cho Lautaro Martínez đánh đầu tung lưới Pickford, hoàn tất màn lội ngược dòng 2-1 và đưa Argentina lần thứ hai liên tiếp góp mặt trong trận chung kết World Cup.

Messi thiết lập hàng loạt kỷ lục

Messi không ghi bàn, nhưng anh vẫn là ngôi sao sáng nhất của Argentina với hai đường kiến tạo quyết định. Theo thống kê của Opta, siêu sao 39 tuổi đã ghi bàn hoặc kiến tạo trong 11 trận World Cup liên tiếp, chuỗi trận dài nhất lịch sử giải đấu kể từ năm 1966.

Hai pha kiến tạo trước tuyển Anh cũng nâng tổng số đường kiến tạo của Messi tại các kỳ World Cup lên con số 12, trong đó có tới 10 lần diễn ra ở vòng knock-out. Chưa từng có cầu thủ nào khác đạt quá tám pha kiến tạo tại World Cup, càng cho thấy tầm ảnh hưởng đặc biệt của thủ quân Argentina ở những trận cầu lớn.

messi lap them ky tich sau khi giup argentina vao chung ket world cup 2026 hinh anh 2
Messi lập kỳ tích sau khi giúp Argentina vào chung kết World Cup 2026 (Ảnh: Reuters).

Chiến thắng trước Anh đưa Argentina vào chung kết World Cup lần thứ bảy trong lịch sử, thành tích chỉ kém Đức (8 lần). Đồng thời, đội bóng Nam Mỹ cũng lần thứ hai liên tiếp góp mặt ở trận đấu cuối cùng của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, sau giai đoạn 1986-1990.

Trong khi đó, tuyển Anh tiếp tục nối dài nỗi buồn ở bán kết World Cup. Sau chiến thắng duy nhất tại bán kết năm 1966, “Tam sư” đã bị loại ở cả ba lần gần nhất góp mặt tại vòng đấu này, vào các năm 1990, 2018 và 2026.

PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Giá vé trận tranh hạng ba World Cup giữa Anh và Pháp vẫn vượt 1.000 USD
Giá vé trận tranh hạng ba World Cup giữa Anh và Pháp vẫn vượt 1.000 USD

VOV.VN - Dù không phải trận chung kết, cuộc đối đầu giữa tuyển Anh và tuyển Pháp ở trận tranh hạng ba World Cup 2026 vẫn đang thu hút sự quan tâm lớn của người hâm mộ, với giá vé trên thị trường bán lại duy trì ở mức rất cao.

Giá vé trận tranh hạng ba World Cup giữa Anh và Pháp vẫn vượt 1.000 USD

Giá vé trận tranh hạng ba World Cup giữa Anh và Pháp vẫn vượt 1.000 USD

VOV.VN - Dù không phải trận chung kết, cuộc đối đầu giữa tuyển Anh và tuyển Pháp ở trận tranh hạng ba World Cup 2026 vẫn đang thu hút sự quan tâm lớn của người hâm mộ, với giá vé trên thị trường bán lại duy trì ở mức rất cao.

Đình Bắc tăng giá phi mã, đắt giá thứ 2 tuyển Việt Nam ở ASEAN Cup 2026
Đình Bắc tăng giá phi mã, đắt giá thứ 2 tuyển Việt Nam ở ASEAN Cup 2026

VOV.VN - Giá trị của Đình Bắc tăng phi mã, tiền đạo thuộc biên chế CLB CAHN đắt giá thứ 2 ở tuyển Việt Nam trước thềm ASEAN Cup 2026.

Đình Bắc tăng giá phi mã, đắt giá thứ 2 tuyển Việt Nam ở ASEAN Cup 2026

Đình Bắc tăng giá phi mã, đắt giá thứ 2 tuyển Việt Nam ở ASEAN Cup 2026

VOV.VN - Giá trị của Đình Bắc tăng phi mã, tiền đạo thuộc biên chế CLB CAHN đắt giá thứ 2 ở tuyển Việt Nam trước thềm ASEAN Cup 2026.

Vì sao Anh thay đổi chiến thuật khó hiểu rồi thua ngược Argentina?
Vì sao Anh thay đổi chiến thuật khó hiểu rồi thua ngược Argentina?

VOV.VN - Sau khi hứng chịu chỉ trích vì Anh thua ngược Argentina 1-2 ở bán kết World Cup 2026, HLV Thomas Tuchel đã đưa ra giải thích về những điều chỉnh chiến thuật gây tranh cãi.

Vì sao Anh thay đổi chiến thuật khó hiểu rồi thua ngược Argentina?

Vì sao Anh thay đổi chiến thuật khó hiểu rồi thua ngược Argentina?

VOV.VN - Sau khi hứng chịu chỉ trích vì Anh thua ngược Argentina 1-2 ở bán kết World Cup 2026, HLV Thomas Tuchel đã đưa ra giải thích về những điều chỉnh chiến thuật gây tranh cãi.

Lịch thi đấu chung kết và tranh hạng Ba World Cup 2026 mới nhất
Lịch thi đấu chung kết và tranh hạng Ba World Cup 2026 mới nhất

VOV.VN - Lịch thi đấu chung kết và tranh hạng Ba World Cup 2026 mới nhất, Tây Ban Nha gặp Argentina, Pháp đối đầu với Anh.

Lịch thi đấu chung kết và tranh hạng Ba World Cup 2026 mới nhất

Lịch thi đấu chung kết và tranh hạng Ba World Cup 2026 mới nhất

VOV.VN - Lịch thi đấu chung kết và tranh hạng Ba World Cup 2026 mới nhất, Tây Ban Nha gặp Argentina, Pháp đối đầu với Anh.

Xác định 2 đội vào chung kết World Cup 2026
Xác định 2 đội vào chung kết World Cup 2026

VOV.VN - Tây Ban Nha và Argentina sẽ tạo nên trận chung kết World Cup 2026 trong khi Pháp sẽ gặp Anh ở trận tranh hạng ba.

Xác định 2 đội vào chung kết World Cup 2026

Xác định 2 đội vào chung kết World Cup 2026

VOV.VN - Tây Ban Nha và Argentina sẽ tạo nên trận chung kết World Cup 2026 trong khi Pháp sẽ gặp Anh ở trận tranh hạng ba.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế