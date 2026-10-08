English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Nam Định cập nhật tình hình chấn thương của Xuân Son

Thứ Năm, 11:15, 08/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - CLB Nam Định mới đây đã cập nhật tình hình chấn thương của Xuân Son sau khi phải trở về nước sớm khi tham dự FIFA ASEAN Cup 2026.

Tại FIFA ASEAN Cup 2026, Nguyễn Xuân Son dính chấn thương trong trận đấu với ĐT Philippines vào ngày 26/9. Xuân Son sau đó trở về nước sớm để kiểm tra, đồng thời có phương hướng điều trị phục hồi phù hợp.

nam Dinh cap nhat tinh hinh chan thuong cua xuan son hinh anh 1
Xuân Son dính chấn thương ở trận đấu với Philippines (Ảnh: Hoài Thương).

Mới đây, CLB Nam Định đã đưa ra cập nhật tình trạng chấn thương của Xuân Son. Đội ngũ y tế CLB Nam Định xác nhận Xuân Son bị chấn thương rách cơ đùi sau, cần khoảng 2 tháng điều trị phục hồi chấn thương.

Bên cạnh việc điều trị chấn thương, Xuân Son cũng đang được đội ngũ y tế CLB triển khai lộ trình phục hồi phù hợp nhằm giúp tiền đạo sinh năm 1997 sớm lấy lại thể trạng và phong độ tốt nhất. Với việc phải nghỉ thi đấu ít nhất hai tháng, Xuân Son không thể góp mặt trong đợt tập trung sắp tới của ĐT Việt Nam trong dịp FIFA Days tháng 11/2026.

Dựa trên mốc thời gian, Xuân Son vẫn còn cơ hội tham gia VCK Asian Cup 2027 cùng ĐT Việt Nam nếu phục hồi đúng theo kế hoạch. Theo dự kiến, Xuân Son có thể trở lại vào tháng 12 và ra sân một số trận ở cấp CLB để lấy lại cảm giác thi đấu.

Nếu Xuân Son vẫn còn cơ hội tham dự VCK Asian Cup 2027 thì một cầu thủ tấn công khác là Hoàng Hên gần như không thể góp mặt. Theo thông báo mới nhất từ Hà Nội FC, Hoàng Hên sẽ phải nghỉ thi đấu ít nhất ba tháng để phục hồi chấn thương gặp phải trong quá trình tham dự FIFA ASEAN Cup 2026.

ĐT Việt Nam sẽ ra sân trận đầu tiên tại VCK Asian Cup 2027 gặp ĐT UAE vào ngày 10/1/2027. Sau đó, thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ lần lượt gặp ĐT Hàn Quốc (15/1) và ĐT Yemen (20/1).

Xem FIFA ASEAN CUP 2026 trực tiếp &amp; trọn vẹn trên FPT Play, tại http://fptplay.vn.
PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Hướng dẫn kỹ thuật nâng cao Flick Dink trong Pickleball
Hướng dẫn kỹ thuật nâng cao Flick Dink trong Pickleball

VOV.VN - Hướng dẫn kỹ thuật Flick Dink trong pickleball qua những phân tích đơn giản, dễ hiểu từ Huy Mê Pick. Bên cạnh đó là các lưu ý và phương pháp tập luyện hiệu quả giúp người chơi đa dạng hóa lối chơi, tăng khả năng xử lý bóng và nâng cao hiệu quả thi đấu.

Hướng dẫn kỹ thuật nâng cao Flick Dink trong Pickleball

Hướng dẫn kỹ thuật nâng cao Flick Dink trong Pickleball

VOV.VN - Hướng dẫn kỹ thuật Flick Dink trong pickleball qua những phân tích đơn giản, dễ hiểu từ Huy Mê Pick. Bên cạnh đó là các lưu ý và phương pháp tập luyện hiệu quả giúp người chơi đa dạng hóa lối chơi, tăng khả năng xử lý bóng và nâng cao hiệu quả thi đấu.

Lịch thi đấu U17 World Cup 2026: U17 Việt Nam sẵn sàng tạo bất ngờ
Lịch thi đấu U17 World Cup 2026: U17 Việt Nam sẵn sàng tạo bất ngờ

VOV.VN - Lịch thi đấu U17 World Cup 2026, U17 Việt Nam nằm ở bảng G cùng U17 Bỉ, U17 New Zealand và U17 Mali. Thầy trò HLV Cristiano Roland lần lượt ra sân vào các ngày 20/11, 23/11 và 26/11 tại Qatar.

Lịch thi đấu U17 World Cup 2026: U17 Việt Nam sẵn sàng tạo bất ngờ

Lịch thi đấu U17 World Cup 2026: U17 Việt Nam sẵn sàng tạo bất ngờ

VOV.VN - Lịch thi đấu U17 World Cup 2026, U17 Việt Nam nằm ở bảng G cùng U17 Bỉ, U17 New Zealand và U17 Mali. Thầy trò HLV Cristiano Roland lần lượt ra sân vào các ngày 20/11, 23/11 và 26/11 tại Qatar.

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Lion City vs CLB CAHN
Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Lion City vs CLB CAHN

VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Lion City vs CLB CAHN, vòng bảng Cúp C1 Đông Nam Á 2026/2027 diễn ra lúc 18h30 ngày 8/10/2026.

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Lion City vs CLB CAHN

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Lion City vs CLB CAHN

VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Lion City vs CLB CAHN, vòng bảng Cúp C1 Đông Nam Á 2026/2027 diễn ra lúc 18h30 ngày 8/10/2026.

HLV Kim Sang Sik nhận tin dữ về lực lượng ĐT Việt Nam
HLV Kim Sang Sik nhận tin dữ về lực lượng ĐT Việt Nam

VOV.VN - HLV Kim Sang Sik nhận tin dữ về lực lượng, khi Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Tài Lộc và Nguyễn Xuân Son chấn thương phải nghỉ thi đấu.

HLV Kim Sang Sik nhận tin dữ về lực lượng ĐT Việt Nam

HLV Kim Sang Sik nhận tin dữ về lực lượng ĐT Việt Nam

VOV.VN - HLV Kim Sang Sik nhận tin dữ về lực lượng, khi Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Tài Lộc và Nguyễn Xuân Son chấn thương phải nghỉ thi đấu.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 8/10
Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 8/10

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 8/10, rất nhiều giải đấu có sự hiện diện của các đội bóng Việt Nam sẽ diễn ra.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 8/10

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 8/10

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 8/10, rất nhiều giải đấu có sự hiện diện của các đội bóng Việt Nam sẽ diễn ra.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế