Nam Định cập nhật tình hình chấn thương của Xuân Son

Tại FIFA ASEAN Cup 2026, Nguyễn Xuân Son dính chấn thương trong trận đấu với ĐT Philippines vào ngày 26/9. Xuân Son sau đó trở về nước sớm để kiểm tra, đồng thời có phương hướng điều trị phục hồi phù hợp.

Xuân Son dính chấn thương ở trận đấu với Philippines (Ảnh: Hoài Thương).

Mới đây, CLB Nam Định đã đưa ra cập nhật tình trạng chấn thương của Xuân Son. Đội ngũ y tế CLB Nam Định xác nhận Xuân Son bị chấn thương rách cơ đùi sau, cần khoảng 2 tháng điều trị phục hồi chấn thương.

Bên cạnh việc điều trị chấn thương, Xuân Son cũng đang được đội ngũ y tế CLB triển khai lộ trình phục hồi phù hợp nhằm giúp tiền đạo sinh năm 1997 sớm lấy lại thể trạng và phong độ tốt nhất. Với việc phải nghỉ thi đấu ít nhất hai tháng, Xuân Son không thể góp mặt trong đợt tập trung sắp tới của ĐT Việt Nam trong dịp FIFA Days tháng 11/2026.

Dựa trên mốc thời gian, Xuân Son vẫn còn cơ hội tham gia VCK Asian Cup 2027 cùng ĐT Việt Nam nếu phục hồi đúng theo kế hoạch. Theo dự kiến, Xuân Son có thể trở lại vào tháng 12 và ra sân một số trận ở cấp CLB để lấy lại cảm giác thi đấu.

Nếu Xuân Son vẫn còn cơ hội tham dự VCK Asian Cup 2027 thì một cầu thủ tấn công khác là Hoàng Hên gần như không thể góp mặt. Theo thông báo mới nhất từ Hà Nội FC, Hoàng Hên sẽ phải nghỉ thi đấu ít nhất ba tháng để phục hồi chấn thương gặp phải trong quá trình tham dự FIFA ASEAN Cup 2026.

ĐT Việt Nam sẽ ra sân trận đầu tiên tại VCK Asian Cup 2027 gặp ĐT UAE vào ngày 10/1/2027. Sau đó, thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ lần lượt gặp ĐT Hàn Quốc (15/1) và ĐT Yemen (20/1).

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