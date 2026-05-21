Neymar lại dính chấn thương trước thềm World Cup 2026

Neymar dính chấn thương bắp chân và sẽ phải vắng mặt trong một số trận đấu sắp tới của Santos FC, nhưng vẫn được kỳ vọng kịp hội quân cùng ĐT Brazil trước World Cup 2026. Bộ phận y tế xác nhận tiền đạo người Brazil bị phù nề khoảng 2mm ở bắp chân phải, gây sưng nhẹ nhưng không quá nghiêm trọng.

Neymar báo tin không vui đến HLV Carlo Ancelotti trước ngày khởi tranh World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Theo bác sĩ của Santos FC - Rodrigo Zogaib, tình trạng của Neymar đang tiến triển tích cực và có thể đạt thể trạng tốt vào ngày 27/5 để hội quân cùng ĐT Brazil. Hiện tại, Neymar đang được điều trị tại trung tâm huấn luyện Rei Pele dưới sự theo dõi sát sao của đội ngũ y tế CLB và Liên đoàn bóng đá Brazil.

Chấn thương này xuất hiện chỉ hai ngày sau khi HLV Carlo Ancelotti điền tên Neymar vào danh sách 26 cầu thủ dự World Cup 2026, đánh dấu lần thứ tư Neymar góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Tuy nhiên, theo nguồn tin từ ESPN, ban huấn luyện ĐT Brazil đã có những lo ngại nhất định về khả năng hồi phục của ngôi sao 34 tuổi trước thềm giải đấu.

Sự cố xảy ra trong trận thua 0-3 của Santos trước Coritiba, khi Neymar gặp vấn đề ở bắp chân và phải rời sân trong hiệp hai. Đáng chú ý, Neymar từng phản ứng dữ dội với trọng tài do phải rời sân sau một tình huống thay người gây tranh cãi.

Do chấn thương, Neymar đã vắng mặt ở trận hòa 2-2 giữa Santos với San Lorenzo tại Copa Sudamericana và nhiều khả năng tiếp tục nghỉ ở các trận gặp Grêmio và Deportivo Cuenca. Dù vậy, Neymar vẫn đặt mục tiêu đạt trạng thái tốt nhất để cùng ĐT Brazil bước vào vòng bảng World Cup 2026, nơi Selecao sẽ chạm trán Morocco, Haiti và Scotland.