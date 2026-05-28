Ngoại hạng Anh lập cú đúp, hướng tới cú ăn ba vô địch Cúp châu Âu

Thứ Năm, 05:06, 28/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngoại hạng Anh lập cú đúp ở đấu trường châu Âu khi Aston Villa vô địch Cúp C2 và Crystal Palace vô địch Cúp C3, cũng như tiếp tục hướng tới việc thâu tóm cả 3 danh hiệu cao quý trong bối cảnh Arsenal sắp đấu chung kết Cúp C1 với PSG.

Sau khi Aston Villa thắng Freiburg 3-0 để vô địch Cúp C2 châu Âu, Crystal Palace tiếp tục mang về vinh quang cho Ngoại hạng Anh khi hạ Rayo Vallecano 1-0 ở chung kết Cúp C3 châu Âu 2025/2026. Tiền đạo Jean-Philippe Mateta là người hùng giúp Crystal Palace giành danh hiệu khi ghi bàn thắng duy nhất vào lưới Rayo Vallecano.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Crystal Palace giành danh hiệu ở cấp độ châu lục. Ngoài ra, đội chủ sân Selhurst Park cũng đoạt vé dự Cúp C2 châu Âu 2026/2027. Đồng thời, Ngoại hạng Anh sẽ có 9 đội tham dự Cúp châu Âu mùa tới. 

ngoai hang anh lap cu dup, huong toi cu an ba vo dich cup chau Au hinh anh 1
Crystal Palace vô địch Cúp C3 châu Âu 2025/2026. (Ảnh: Reuters)

Cụ thể, Crystal Palace sẽ dự Cúp C2 châu Âu 2026/2027 cùng Bournemouth và Sunderland. Trong khi đó, Brighton sẽ dự Cúp C3 châu Âu. Các đại diện Ngoại hạng Anh sẽ dự Cúp C1 châu Âu gồm Arsenal, Man City, MU, Aston Villa và Liverpool.

Với các chức vô địch của Crystal Palace và Aston Villa, Ngoại hạng Anh có mùa giải thứ 2 liên tiếp thống trị Cúp C3 châu Âu và Cúp C2 châu Âu. Trước đó, Chelsea đã vô địch Cúp C3 châu Âu và Tottenham đã vô địch Cúp C2 châu Âu ở mùa giải 2024/2025.

Ngoại hạng Anh cũng tiếp tục có cơ hội thâu tóm cả 3 chức vô địch Cúp châu Âu ở mùa giải này khi vẫn còn đại diện dự chung kết Cúp C1 châu Âu 2025/2026. Bóng đá xứ sở sương mù sẽ tạo nên chiến tích lịch sử nếu Arsenal thắng PSG trong trận chung kết Cúp C1 châu Âu diễn ra lúc 23h ngày 30/5 theo giờ Việt Nam.

Hoàng Long/VOV.VN
Tag: Ngoại hạng Anh Cúp châu Âu Crystal Palace
Thắng đậm Freiburg, Aston Villa vô địch Cúp C2 châu Âu
VOV.VN - Aston Villa vô địch Cúp C2 châu Âu 2025/2026 với chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Freiburg trong trận chung kết trên sân Besiktas Park tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Bảng xếp hạng Vua phá lưới Ngoại hạng Anh 2025/2026: Vinh danh Erling Haaland
VOV.VN - Bảng xếp hạng Vua phá lưới Ngoại hạng Anh 2025/2026, Erling Haaland đứng đầu với 27 bàn thắng cho Man City và có lần thứ 3 giành danh hiệu.

Dàn sao Arsenal ăn mừng cuồng nhiệt chức vô địch Ngoại hạng Anh 2025/2026
VOV.VN - Sau chiến thắng 2-1 trước Crystal Palace tại vòng 38 Ngoại hạng Anh 2025/2026, Arsenal đã ăn mừng chức vô địch sau 22 năm chờ đợi.

Bruno Fernandes là Cầu thủ xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh 2025/2026
VOV.VN - BTC Ngoại hạng Anh chính thức thông báo Bruno Fernandes là chủ nhân danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải 2025/2026.

Xác định 29 đội giành vé tham dự Cúp C1 châu Âu 2026/2027
VOV.VN - Sau khi các giải VĐQG hàng đầu châu Âu kết thúc mùa giải 2025/2026, UEFA đã xác định được 29/36 đội sẽ góp mặt tại vòng bảng (league phase) Cúp C1 châu Âu 2026/2027.

