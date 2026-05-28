Ngoại hạng Anh lập cú đúp, hướng tới cú ăn ba vô địch Cúp châu Âu

Sau khi Aston Villa thắng Freiburg 3-0 để vô địch Cúp C2 châu Âu, Crystal Palace tiếp tục mang về vinh quang cho Ngoại hạng Anh khi hạ Rayo Vallecano 1-0 ở chung kết Cúp C3 châu Âu 2025/2026. Tiền đạo Jean-Philippe Mateta là người hùng giúp Crystal Palace giành danh hiệu khi ghi bàn thắng duy nhất vào lưới Rayo Vallecano.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Crystal Palace giành danh hiệu ở cấp độ châu lục. Ngoài ra, đội chủ sân Selhurst Park cũng đoạt vé dự Cúp C2 châu Âu 2026/2027. Đồng thời, Ngoại hạng Anh sẽ có 9 đội tham dự Cúp châu Âu mùa tới.

Cụ thể, Crystal Palace sẽ dự Cúp C2 châu Âu 2026/2027 cùng Bournemouth và Sunderland. Trong khi đó, Brighton sẽ dự Cúp C3 châu Âu. Các đại diện Ngoại hạng Anh sẽ dự Cúp C1 châu Âu gồm Arsenal, Man City, MU, Aston Villa và Liverpool.

Với các chức vô địch của Crystal Palace và Aston Villa, Ngoại hạng Anh có mùa giải thứ 2 liên tiếp thống trị Cúp C3 châu Âu và Cúp C2 châu Âu. Trước đó, Chelsea đã vô địch Cúp C3 châu Âu và Tottenham đã vô địch Cúp C2 châu Âu ở mùa giải 2024/2025.

Ngoại hạng Anh cũng tiếp tục có cơ hội thâu tóm cả 3 chức vô địch Cúp châu Âu ở mùa giải này khi vẫn còn đại diện dự chung kết Cúp C1 châu Âu 2025/2026. Bóng đá xứ sở sương mù sẽ tạo nên chiến tích lịch sử nếu Arsenal thắng PSG trong trận chung kết Cúp C1 châu Âu diễn ra lúc 23h ngày 30/5 theo giờ Việt Nam.