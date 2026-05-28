Mateta tỏa sáng, Crystal Palace vô địch Cúp C3 châu Âu 2025/2026

04:09

Trận chung kết Cúp C3 châu Âu 2025/2026 diễn ra giằng co sau tiếng còi khai cuộc. Crystal Palace và Rayo Vallecano đều có thời cơ vượt lên dẫn trước trong hiệp 1 nhưng đều bỏ lỡ đáng tiếc.

Sang hiệp 2, bước ngoặt xảy ra ở phút 51 khi Mateta ghi bàn mở tỷ số cho Crystal Palace. Mateta xuất hiện đúng lúc để đá bồi tung lưới Rayo Vallecano sau khi thủ môn Batalla vất vả cản phá cú sút xa của Wharton.

Hưng phấn sau bàn mở tỷ số, Crystal Palace liên tiếp tạo ra những cơ hội rõ ràng nhưng cú sút phạt của Yeremy bị cột dọc từ chối còn pha dứt điểm cận thành của Mateta không thắng được thủ môn Batalla.

Trong quãng thời gian cuối trận, Rayo Vallecano vùng lên mạnh mẽ nhưng không tài nào xuyên thủng hàng phòng ngự Crystal Palace. Trận đấu khép lại sau pha dứt điểm chệch mục tiêu của Alemao.

Crystal Palace giành chiến thắng 1-0 trước Rayo Vallecano để vô địch Cúp C3 châu Âu 2025/2026, đồng thời đoạt vé tham dự Cúp C2 châu Âu 2026/2027.

Trận chung kết Cúp C3 châu Âu 2025/2026 khởi đầu với thế trận giằng co. (Ảnh: Reuters)

Mateta ghi bàn duy nhất giúp Crystal Palace thắng Rayo Vallecano 1-0. (Ảnh: Reuters)

Dù rất nỗ lực, Rayo Vallecano không thể tìm được bàn gỡ. (Ảnh: Reuters)