Mateta tỏa sáng, Crystal Palace vô địch Cúp C3 châu Âu 2025/2026
VOV.VN - Crystal Palace vô địch Cúp C3 châu Âu 2025/2026 sau khi thắng Rayo Vallecano 1-0 trong trận chung kết nhờ pha làm bàn của Jean-Philippe Mateta.
Trận chung kết Cúp C3 châu Âu 2025/2026 diễn ra giằng co sau tiếng còi khai cuộc. Crystal Palace và Rayo Vallecano đều có thời cơ vượt lên dẫn trước trong hiệp 1 nhưng đều bỏ lỡ đáng tiếc.
Sang hiệp 2, bước ngoặt xảy ra ở phút 51 khi Mateta ghi bàn mở tỷ số cho Crystal Palace. Mateta xuất hiện đúng lúc để đá bồi tung lưới Rayo Vallecano sau khi thủ môn Batalla vất vả cản phá cú sút xa của Wharton.
Hưng phấn sau bàn mở tỷ số, Crystal Palace liên tiếp tạo ra những cơ hội rõ ràng nhưng cú sút phạt của Yeremy bị cột dọc từ chối còn pha dứt điểm cận thành của Mateta không thắng được thủ môn Batalla.
Trong quãng thời gian cuối trận, Rayo Vallecano vùng lên mạnh mẽ nhưng không tài nào xuyên thủng hàng phòng ngự Crystal Palace. Trận đấu khép lại sau pha dứt điểm chệch mục tiêu của Alemao.
Crystal Palace giành chiến thắng 1-0 trước Rayo Vallecano để vô địch Cúp C3 châu Âu 2025/2026, đồng thời đoạt vé tham dự Cúp C2 châu Âu 2026/2027.
HẾT GIỜ!!! Crystal Palace giành chiến thắng 1-0 trước Rayo Vallecano để vô địch Cúp C3 châu Âu 2025/2026.
90'+5: KHÔNG CÓ BÀN GỠ HÒA!!! Alemao bình tĩnh khống chế bóng rồi tung cú dứt điểm từ sát mép vòng cấm nhưng trái bóng đi chệch cột dọc.
90'+1: Quá đáng tiếc!!! Crystal Palace có tình huống phản công với lợi thế quân số nhưng Mitchell lại xử lý lỗi sau khi dốc bóng từ giữa sân vào vòng cấm.
88' Không được!!! Lejeune dứt điểm chệch mục tiêu sau tình huống treo bóng từ quả đá phạt của Rayo Vallecano.
83': Nguy hiểm!!! Camello dứt điểm vọt xà ngang sau tình huống phối hợp đá phạt của Rayo Vallecano.
80': Crystal Palace thay người!!! Guessand thế chỗ Yeremy trên hàng tiền đạo.
79': Crystal Palace thót tim!!! Rayo Vallecano vùng lên mạnh mẽ và liên tiếp gây ra những tình huống lộn xộn trong vòng cấm.
77': Rayo Vallecano tiếp tục thay người!!! Akhomach vào thay Palazon.
75': Rayo Vallecano bỏ lỡ cơ hội!!! Palazon kiếm về quả phạt ngay trước vòng cấm Crystal Palace và khiến Yeremy phải nhận thẻ vàng. Tuy nhiên, cú sút phạt của Palazon đưa bóng đi vọt xà ngang.
70': Rayo Vallecano làm mới hàng tấn công!!! Camello, Espino vào thay Frutos, Garcia.
64': Dứt điểm!!! Sarr đưa bóng tìm đến cạnh lưới với pha ra chân từ góc hẹp sau pha phối hợp ăn ý của Crystal Palace.
62': Rayo Vallecano thay người!!! Lopez, Vallentin rời sân nhường chỗ cho Diaz, Mendy.
57': VẪN CHƯA CÓ BÀN NHÂN ĐÔI CÁCH BIỆT!!! Thủ môn Batalla phản xạ xuất thần để cản phá cú sút cận thành của Mateta.
56': KHUNG THÀNH RAYO VALLECANO RUNG CHUYỂN!!! Cú đá phạt của Yeremy đưa bóng đập 2 cột dọc. Mateta băng vào đá bồi cũng đưa bóng tìm tới cột dọc.
51': VÀO!!! Crystal Palace 1-0 Rayo Vallecano
Mateta mở tỷ số cho Crystal Palace với pha đá bồi cận thành sau khi thủ môn cản phá cú sút xa của Wharton.
48': Thẻ vàng!!! Unai Lopez đốn ngã Kamada ở giữa sân.
Hiệp 2 bắt đầu!!! Rayo Vallecano giao bóng
Hiệp 1 kết thúc!!! Crystal Palace và Rayo Vallecano bước vào giờ nghỉ với tỷ số hòa 0-0.
45'+1: CRYSTAL PALACE SUÝT MỞ TỶ SỐ!!! Mitchell bay người đánh đầu sạt cột dọc sau quả tạt của Wharton.
40': Rayo Vallecano thót tim!!! Tình huống đá phạt góc của Crystal Palace gây ra lộn xộn trước khung thành nhưng không cầu thủ nào kịp dứt điểm.
38': Trận đấu trở lại!!! Rayo Vallecano lập tức tạo ra cơ hội với pha dứt điểm chệch cột dọc của Unai Lopez.
35': Trận đấu bị gián đoạn!!! Trọng tài tạm dừng trận đấu vì một CĐV gặp vấn đề y tế trên khán đài sân Leipzig.
30': Thế trận giằng co!!! Đại diện La Liga chủ động kiểm soát bóng và triển khai những pha phối hợp nhóm ở giữa sân. Phía bên kia chiến tuyến, Crystal Palace chuyển sang chơi phòng ngự phản công sau khi không thể đánh phủ đầu đối phương.
25': KHÔNG VÀO!!! Alemao dứt điểm chệch cột dọc trong gang tấc sau tình huống đánh đầu phá bóng hụt của hậu vệ Crystal Palace.
22': Trọng tài tiếp tục rút thẻ!!! Palazon phạm lỗi để ngăn Crystal Palace phản công và phải lĩnh án phạt.
19': Hậu vệ Rayo Vallecano thoát thẻ đỏ!!! Ciss phạm lỗi ở gần giữa sân để ngăn tiền đạo Yeremy thoát xuống đối mặt thủ môn. Các cầu thủ Crystal Palace lập tức gây áp lực đòi thẻ đỏ nhưng trọng tài rút thẻ vàng.
14': Đáng tiếc!!! Wharton đá phạt góc và khiến hàng phòng ngự Rayo Vallecano lúng túng nhưng trọng tài cắt còi khi xác định một cầu thủ Crystal Palace đã phạm lỗi.
9': Nỗ lực bất thành!!! Sarr cố gắng xoay trở trong vòng cấm để tung cú sút nhưng bóng đập chân hậu vệ và tìm đến đúng vị trí thủ môn Rayo Vallecano chờ sẵn.
4': Crystal Palace nhập cuộc mạnh mẽ!!! Đại diện Ngoại hạng Anh tràn lên ép sân sau tiếng còi khai cuộc nhưng các nỗ lực treo bóng vào vòng cấm đều bị hàng thủ Rayo Vallecano đánh bật.
Trận đấu bắt đầu!!! Crystal Palace giao bóng
Đội hình xuất phát:
Crystal Palace: Henderson; Muñoz, Riad, Lacroix, Canvot, Mitchell; Wharton, Kamada; Pino, Sarr, Mateta.
Dự bị: Benítez, Matthews, Lerma, Johnson, Clyne, Hughes, Strand Larsen, Sosa, Richards, Guessand, Devenny, Cardines.
Rayo Vallecano: Batalla; Ratju, Lejeune, Ciss, Chavarría; López, Valentin, Palazón; Garcia, Alemao, De Frutos.
Dự bị: Cárdenas, Díaz, Trejo, Camello, Akhomach, Gumbau, Balliu, Espino, Molina, Mendy.
Theo lịch thi đấu, trận chung kết Cúp C3 châu Âu 2025/2026 giữa Crystal Palace và Rayo Vallecano sẽ diễn ra lúc 02h00 ngày 28/5 (giờ Việt Nam). Đây là trận chung kết thứ 5 trong lịch sử giải đấu. Nhà vô địch sẽ giành vé dự Cúp C2 châu Âu mùa tới.
Trận chung kết Cúp C3 châu Âu 2025/2026 được tổ chức trên sân vận động Leipzig tại Đức. Đây là nơi từng diễn ra các trận đấu ở World Cup 2006, EURO 2004 và cũng là sân nhà của RB Leipzig – đội bóng thường xuyên góp mặt tại Cúp châu Âu.
Crystal Palace và Rayo Vallecano đều có lần đầu tiên góp mặt trong một trận chung kết Cúp châu Âu. Trước đó, Crystal Palace mới chỉ chơi 1 trận ở UEFA Intertoto Cup (giải đấu không còn tồn tại) vào năm 1998 còn Rayo Vallecano từng vào tứ kết Cúp C2 châu Âu mùa 2000/2001.
Trên đường vào chung kết Cúp C3 châu Âu 2025/2026, Crystal Palace đứng thứ 10 ở vòng bảng (league phase) sau đó lần lượt hạ Zrinjski, AEK Larnaca, Fiorentina, Shakhtar tại các vòng knock-out. Trong khi đó, Rayo Vallecano đứng thứ 5 ở giai đoạn vòng bảng rồi tiếp tục vượt qua Samsunspor, AEK Athens và Strasbourg.
Tin bóng đá 27-5: Đội bóng V-League có thể rớt hạng ngay trong tuần này
VOV.VN - Tin bóng đá hôm nay 27-5 có những nội dung đáng chú ý sau đây: Đội bóng V-League có thể rớt hạng ngay trong tuần này; Công Phượng cùng Đồng Nai thăng hạng V-League trong tuần này?; ĐT Iran ra quyết định quan trọng trước thềm World Cup 2026…
Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 27/5: Thái Nguyên T&T giành hạng Ba
VOV.VN - Chiến thắng tối thiểu trước Phong Phú Hà Nam giúp Thái Nguyên T&T giành huy chương đồng Giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2026.
Kết quả bóng đá hôm nay 27/5: TP.HCM vô địch Cúp Quốc gia 2026
VOV.VN - Chiến thắng sau loạt sút luân lưu trước Hà Nội I giúp TP.HCM bảo vệ thành công ngôi vô địch Giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2026.
Trực tiếp Crystal Palace vs Rayo Vallecano chung kết Cúp C3 châu Âu 2025/2026
Chung kết Cúp C3 châu Âu: Ngoại hạng Anh làm nên lịch sử?
VOV.VN - Trận chung kết Cúp C3 châu Âu sẽ diễn ra lúc 2h rạng sáng 28/5 giữa Crystal Palace (Anh) và Rayo Vallecano (Tây Ban Nha). Nếu giành chiến thắng, đại diện Ngoại hạng Anh sẽ làm nên lịch sử.