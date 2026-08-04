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Người hâm mộ có thể mua vé trận đấu Việt Nam vs Campuchia qua kênh nào?

Thứ Ba, 10:36, 04/08/2026
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VOV.VN - Vé trận đấu Việt Nam vs Campuchia sẽ được phân phối đến người hâm mộ thông qua các quầy vé trực tiếp.

Vé trận đấu Việt Nam vs Campuchia đang nhận được sự chú ý lớn của người hâm mộ, khi kết quả của màn so tài này quyết định tấm vé vào bán kết của thầy trò HLV Kim Sang Sik. Nếu giành chiến thắng, ĐT Việt Nam sẽ có cơ hội rất lớn để giành vị trí đầu bảng A, đồng nghĩa với tấm vé vào bán kết ASEAN Cup 2026.

nguoi ham mo co the mua ve tran dau viet nam vs campuchia qua kenh nao hinh anh 1
Người hâm mộ có thể mua vé trực tiếp tại quầy.

Vé trận đấu có bốn mệnh giá gồm 200.000, 300.000, 400.000 và 500.000 đồng một vé. Người hâm mộ có thể mua vé từ 09h00 đến 11h30 và từ 13h45 đến 16h30 các ngày 5 và 6/8. Đến ngày 7/8, người hâm mộ có thể mua vé từ 09h00 đến 11h30 và từ 15h00 đến 20h00.

Người hâm mộ có thể mua vé trực tiếp tại quầy vé đặt tại cổng chính Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, đường Lê Quang Đạo (phường Từ Liêm, Hà Nội). Hoạt động phát hành vé có thể kết thúc sớm tùy vào thời điểm khi số lượng vé được bán hết.

Trận đấu giữa hai đội tuyển Việt Nam vs Campuchia sẽ diễn ra vào lúc 20h00 ngày 7/8/2026 tại SVĐ Mỹ Đình (Hà Nội).

Xem ASEAN Hyundai Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn
PV/VOV.VN
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