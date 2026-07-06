Người hâm mộ có thể mua vé trận Việt Nam vs Myanmar qua kênh nào?

Trận đấu giữa Việt Nam vs Myanmar nhận được sự chú ý lớn từ người hâm mộ khi là màn tổng duyệt của thầy trò HLV Kim Sang Sik trước khi bước vào ASEAN Cup 2026. Ngay từ ngày mai (8/7), người hâm mộ có thể mua vé vào sân cổ vũ trận đấu.

Người hâm mộ có thể mua vé trận đấu giữa Việt Nam vs Myanmar từ ngày mai 8/7.

Theo thông báo mới nhất, vé trực tiếp vào sân theo dõi trận đấu sẽ có ba mức mệnh giá gồm 100.000, 200.000 và 300.000 đồng cho mỗi vé. Thay vì xếp hàng mua trực tiếp, người hâm mộ sẽ mua vé trực tuyến trên ứng dụng Techcombank OneU.

Về cách thức mua vé, tại tính năng “Mua vé” trên ứng dụng, người hâm mộ chọn “Mua vé” và thanh toán bằng các hình thức được tích hợp trên ứng dụng như thẻ nội địa, thẻ quốc tế, điểm Upoint.

Thời gian bán vé từ 10h00 ngày 08/7đến 23h59 ngày 11/7 hoặc đến khi hết vé, tùy điều kiện nào đến trước. Thời gian trả vé dự kiến từ ngày 11/7 thông qua chuyển phát trực tiếp của bưu điện cho khách hàng có địa chỉ đã đăng ký.

Trận đấu giữa hai đội tuyển Việt Nam vs Myanmar sẽ diễn ra vào 19h00 ngày 18/7 trên SVĐ Thái Nguyên.