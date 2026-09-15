Đoàn Văn Hậu lĩnh án phạt nặng vì pha phạm lỗi với Doãn Ngọc Tân

Ban Kỷ luật VFF đã đưa ra án phạt đối với Đoàn Văn Hậu vì pha phạm lỗi thô bạo với Doãn Ngọc Tân trong trận CLB CAHN thắng Thể Công Viettel 1-0 ở vòng 2 V-League 2026/2027. Theo đó, Đoàn Văn Hậu bị phạt 20 triệu đồng và treo giò 4 trận tại các giải bóng đá trong nước do VFF tổ chức.

Với án phạt này, Đoàn Văn Hậu sẽ không thể cùng CLB CAHN tham gia các trận gặp Đồng Nai, Hà Nội FC, Thanh Hóa và SLNA. Hậu vệ này có thể trở lại khi CLB CAHN tiếp đón CLB CA TP.HCM tại vòng 7 V-League 2026/2027 vào ngày 7/11.

Tình huống Đoàn Văn Hậu phạm lỗi với Doãn Ngọc Tân. (Ảnh: Như Đạt)

Trong trận CLB CAHN gặp Thể Công Viettel, Đoàn Văn Hậu đã có tình huống đạp vào chân Doãn Ngọc Tân ở hiệp 2. Ban đầu, trọng tài rút thẻ vàng với Đoàn Văn Hậu nhưng sau đó VAR can thiệp và trọng tài quyết định rút thẻ đỏ.

Đây cũng là tấm thẻ đỏ đầu tiên trong sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp của Đoàn Văn Hậu. Trong khi đó, Doãn Ngọc Tân dính chấn thương và dự kiến phải nghỉ thi đấu khoảng 3-4 tuần.

Bên cạnh án phạt dành cho Đoàn Văn Hậu, Ban kỷ luật VFF cũng ra án phạt cấm thi đấu 3 trận và phạt 15 triệu đồng với Ezequiel Santos của Nam Định. Tiền đạo này đã có hành vi giẫm vào bụng Võ Hữu Việt Hoàng và phải nhận thẻ đỏ trực tiếp trong trận Nam Định thua Đà Nẵng 0-3 ở vòng 2 V-League 2026/2027.

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