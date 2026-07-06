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Nhận định Bồ Đào Nha - Tây Ban Nha: Nóng bỏng chung kết sớm

Thứ Hai, 06:00, 06/07/2026
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VOV.VN - Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha chạm trán ở vòng 1/8 World Cup 2026 trong trận đấu được xem là hấp dẫn nhất giai đoạn knock-out, khi hai đại diện bán đảo Iberia cùng nhắm tới tấm vé tứ kết.

Bồ Đào Nha giành vé đi tiếp khi vượt qua Croatia với tỉ số 2-1 sau một trận đấu đầy cảm xúc ở vòng 32 đội. Gonçalo Ramos ấn định chiến thắng bằng bàn thắng ở phút bù giờ. Siêu sao Ronaldo cũng ghi bàn thắng đầu tiên trong sự nghiệp ở vòng knock-out World Cup, góp công lớn giúp Bồ Đào Nha vượt qua một trong những trận đấu kịch tính nhất giải.

Chiến thắng trước Croatia tiếp thêm tự tin cho Bồ Đào Nha khi họ hướng tới lần thứ tư góp mặt ở tứ kết World Cup, đồng thời lần đầu tiên lọt vào top 8 hai kỳ World Cup liên tiếp. Nhưng đối thủ lần này, Tây Ban Nha đang đạt phong độ cực kỳ ổn định, hứa hẹn mang đến thử thách lớn hơn nhiều.

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Bồ Đào Nha so tài Tây Ban Nha vào lúc 2h ngày 7/7 theo giờ Việt Nam.

“Bò tót” vừa đánh bại Áo 3-0 nhờ cú đúp của Mikel Oyarzabal và bàn thắng của Pedro Porro. Đội bóng của HLV Luis de la Fuente chưa để thủng lưới sau bốn trận tại World Cup 2026 - lần đầu tiên họ làm được điều này ở một kỳ World Cup. Nếu tiếp tục giữ sạch lưới trước Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha sẽ lập kỷ lục sáu trận liên tiếp không thủng lưới tại World Cup, tính cả trận gặp Morocco ở vòng 1/8 năm 2022.

Không chỉ phòng ngự chắc chắn, Tây Ban Nha còn giữ chuỗi 34 trận bất bại trên mọi đấu trường (25 thắng, 9 hòa) và chỉ còn cách kỷ lục 35 trận bất bại dài nhất lịch sử đội tuyển đúng một trận. Dưới thời HLV Luis de la Fuente, họ cũng chưa thua trận nào trong 11 lần ra sân tại World Cup và EURO, thắng 10, chỉ để thủng lưới 4 bàn.

Trên hàng công, Ronaldo vẫn là niềm hy vọng lớn nhất của Bồ Đào Nha. Siêu sao 41 tuổi đã ghi 4 bàn vào lưới Tây Ban Nha trong sự nghiệp - thành tích cao nhất mà một cầu thủ từng đạt được trước “La Roja”, ngang bằng Eduardo Vargas.

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Ronaldo rất có duyên ghi bàn vào lưới Tây Ban Nha (Ảnh: Reuters).

Ở phía đối diện, Oyarzabal cũng đang bùng nổ với 4 bàn tại World Cup 2026 - nhiều nhất với một cầu thủ Tây Ban Nha tại một kỳ World Cup kể từ khi David Villa ghi 5 bàn và cùng đội vô địch năm 2010.

Lịch sử đối đầu cũng nghiêng nhẹ về Tây Ban Nha. Trong 12 lần gặp nhau gần nhất, Bồ Đào Nha chỉ thắng 1, hòa 6 và thua 5. Dù vậy, chiến thắng luân lưu của Bồ Đào Nha trước Tây Ban Nha ở chung kết UEFA Nations League 2025 vẫn mang lại sự tự tin đáng kể cho thầy trò Roberto Martínez.

Ở cuộc so tài lần này, Tây Ban Nha được đánh giá là ứng cử viên sáng giá hơn cho tấm vé tứ kết, nhờ phong độ ổn định, hàng thủ chắc chắn và chuỗi bất bại ấn tượng. Nhưng trong một trận derby Iberia giàu duyên nợ, kinh nghiệm của Ronaldo cùng khả năng tạo đột biến của Bồ Đào Nha hoàn toàn có thể tạo bất ngờ.

Trận đấu giữa Bồ Đào Nha vs Tây Ban Nha tại vòng 1/8 World Cup 2026 diễn ra vào lúc 2h ngày 7/7. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

 

 

PV/VOV.VN
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