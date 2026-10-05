Nhận định ĐT Việt Nam vs ĐT Malaysia: Điểm tựa lịch sử

Nhận định ĐT Việt Nam vs ĐT Malaysia hạng Ba FIFA ASEAN Cup 2026

Theo lịch FIFA ASEAN Cup 2026, ĐT Việt Nam vs ĐT Malaysia sẽ đọ sức với nhau trong trận tranh hạng Ba diễn ra vào lúc 16h hôm nay 5/10. Lịch sử đối đầu ủng hộ Việt Nam, nhưng những vấn đề về lực lượng và phong độ của Malaysia khiến trận đấu được dự báo không dễ dàng với thầy trò HLV Kim Sang Sik.

Malaysia bước vào trận tranh hạng Ba với sự tự tin sau màn trình diễn ấn tượng tại giải. Chiến thắng 6-0 trước Singapore cho thấy khả năng tấn công hiệu quả của “Hổ Malaya”. Trước đó, Malaysia cũng từng gây sức ép đáng kể cho Indonesia ngay tại Gelora Bung Karno.

Trận đấu giữa Việt Nam vs Malaysia diễn ra vào lúc 16h hôm nay 5/10.

HLV Tan Cheng Hoe đang sở hữu đội hình kết hợp giữa những cầu thủ giàu kinh nghiệm và các nhân tố mới. Trên hàng công, Bergson là cái tên Việt Nam cần đặc biệt lưu ý. Tiền đạo nhập tịch đã ghi 4 bàn tại FIFA ASEAN Cup 2026 và có khả năng chọn vị trí, dứt điểm khá tốt.

Trong khi đó, Việt Nam gặp những vấn đề nhất định về nhân sự. HLV Kim Sang Sik liên tục phải điều chỉnh đội hình do các cầu thủ gặp vấn đề về thể lực hoặc chấn thương. Bùi Hoàng Việt Anh mới nhất phải rời sân trong trận thắng Pakistan 4-2, khiến bài toán phòng ngự càng trở nên đáng chú ý.

Ở chiều ngược lại, Williams Minh Hoàng mang đến tín hiệu tích cực cho hàng công. Tiền đạo 19 tuổi đã có một kiến tạo trước Philippines và ghi bàn đầu tiên cho đội tuyển Việt Nam trong trận gặp Pakistan.

Chia sẻ với truyền thông trước trận đấu, Williams Minh Hoàng cho biết: “Tôi vô cùng biết ơn và vinh dự khi được khoác áo ĐT Việt Nam. Tôi sẽ luôn cố gắng hết sức, nỗ lực hơn 100% khả năng để đóng góp cho đội tuyển và đất nước”.

Việt Nam có lịch sử đối đầu ấn tượng trước Malaysia (Ảnh: Đức Cường).

Lịch sử đối đầu là điểm tựa đáng kể dành cho Việt Nam. Trong 5 lần gặp Malaysia gần nhất, Việt Nam đều giành chiến thắng và chỉ nhận 1 bàn thua. Những con số này cho thấy sự vượt trội của Việt Nam trong các cuộc đối đầu gần đây, nhưng không đồng nghĩa trận đấu lần này sẽ dễ dàng.

Malaysia hiện có phong độ và sự tự tin cao, trong khi Việt Nam phải giải quyết bài toán thể lực và nhân sự. Vì vậy, kiểm soát tuyến giữa, duy trì cự ly đội hình và hạn chế khoảng trống trước vòng cấm sẽ là những yếu tố quan trọng.

Nếu Việt Nam kiểm soát được nhịp độ và tận dụng tốt cơ hội, kinh nghiệm cùng thành tích đối đầu có thể trở thành lợi thế. Ngược lại, một trận đấu cởi mở và giàu tốc độ sẽ tạo điều kiện để Malaysia phát huy sức mạnh thể chất cũng như khả năng chuyển trạng thái.

Trận tranh hạng Ba giữa ĐT Việt Nam vs ĐT Malaysia diễn ra vào lúc 16h hôm nay 5/10. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

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