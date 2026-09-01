U20 Việt Nam thua 0-3 U20 Triều Tiên, lãnh đạo VFF gửi thông điệp mạnh

U20 Việt Nam phải nhanh chóng đứng dậy

Sau thất bại 0-3 trước U20 Triều Tiên ở vòng loại U20 châu Á 2027, Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Anh Tú đã động viên các cầu thủ, đồng thời yêu cầu toàn đội không được buông xuôi và phải quyết tâm ở hai trận đấu còn lại.

Ông Trần Anh Tú nhấn mạnh: “Các bạn không được buông xuôi. Hiệp một chúng ta chơi rất tốt, nhưng sang hiệp hai, chỉ một thoáng mất tập trung khiến đội nhận bàn thua. Sau đó, các bạn bị ảnh hưởng tâm lý và mất kiểm soát”.

U20 Việt Nam thua 0-3 U20 Triều Tiên.

Phó Chủ tịch VFF đề nghị toàn đội nhanh chóng gác lại thất bại ở trận ra quân để tập trung cho chặng đường phía trước. Ông đặc biệt nhắc tới sự đồng hành của người hâm mộ khi hơn 10.000 khán giả có mặt trên sân Việt Trì cổ vũ U20 Việt Nam.

“Bỏ qua trận này. Trận đấu này có hơn 10.000 khán giả đến sân. Khán giả yêu quý và cổ vũ chúng ta rất nhiều. Vì vậy, trận tới toàn đội phải nỗ lực và cố gắng rất nhiều”, ông Trần Anh Tú động viên.

Phó Chủ tịch VFF đồng thời yêu cầu các cầu thủ giữ vững tinh thần, rút kinh nghiệm từ thất bại và thể hiện quyết tâm cao nhất trong hai trận đấu còn lại. “Tôi đề nghị các bạn ở hai trận tới phải quyết tâm”, ông Trần Anh Tú nhấn mạnh.

Trong khi đó, HLV Yutaka Ikeuchi nhấn mạnh: “Giải đấu vẫn chưa kết thúc. Chúng tôi vẫn còn cơ hội ở phía trước và sẽ chuẩn bị thật tốt để hướng tới chiến thắng trong hai lượt trận còn lại”.