U20 Việt Nam nhận tin không vui sau trận thua 0-3 U20 Triều Tiên

U20 Việt Nam gặp khó sau trận thua Triều Tiên

U20 Việt Nam khởi đầu không tốt ở vòng loại U20 châu Á 2027. Mặc dù có lợi thế sân nhà nhưng đoàn quân của HLV Yutaka Ikeuchi nhận thất bại 0-3 trước U20 Triều Tiên, qua đó gặp khó trong việc giành vé đi tiếp.

Lê Phát (số 10) sẽ không tiếp tục đồng hành cùng U20 Việt Nam (Ảnh: Như Đạt).

Dù thất bại ở trận ra quân, HLV Yutaka Ikeuchi khẳng định U20 Việt Nam vẫn còn cơ hội trong hai trận đấu tiếp theo. Ban huấn luyện sẽ nhanh chóng phân tích trận đấu, khắc phục những hạn chế và chuẩn bị kỹ cho các cuộc đối đầu với U20 Iran và U20 Palestine.

Đáng chú ý, U20 Việt Nam sẽ gặp thêm khó khăn về lực lượng khi Lê Phát phải trở lại CLB để thi đấu tại V-League và không thể tiếp tục đồng hành cùng đội. HLV Yutaka Ikeuchi cho biết ban huấn luyện sẽ phải tính toán lại phương án nhân sự, đồng thời tìm giải pháp để khỏa lấp khoảng trống mà tiền đạo này để lại.

“Giải đấu vẫn chưa kết thúc. Chúng tôi vẫn còn cơ hội ở phía trước và sẽ chuẩn bị thật tốt để hướng tới chiến thắng trong hai lượt trận còn lại”, HLV Yutaka Ikeuchi nhấn mạnh.

Trận đấu tiếp theo, U20 Việt Nam sẽ gặp U20 Palestine vào lúc 19h ngày 3/9 trên sân Việt Trì. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

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