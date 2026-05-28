Những VĐV hàng đầu của Thể thao Việt Nam nhận tin vui trước thềm các giải đấu lớn

Theo thỏa thuận mới nhất giữa Herbalife Việt Nam và Ủy Ban Olympic Việt Nam, Herbalife Việt Nam sẽ tài trợ các sản phẩm dinh dưỡng Herbalife cho 120 vận động viên xuất sắc và 30 vận động viên người khuyết tật xuất sắc của Việt Nam trong năm 2026.

Sáng kiến này là một phần trong chương trình hợp tác dài hạn giữa Herbalife với Ủy Ban Olympic Việt Nam (VOC) và Ủy Ban Paralympic Việt Nam (VPC) từ năm 2012.

Bên cạnh tài trợ sản phẩm, Herbalife Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với VOC và VPC để triển khai các sáng kiến khác nhằm hỗ trợ vận động viên, như các chương trình huấn luyện hiệu suất thể thao, trao thưởng và các hỗ trợ tài chính.

Herbalife Việt Nam là nhà tài trợ dinh dưỡng chính thức cho Thể thao Việt Nam, hợp tác với Ủy Ban Olympic Việt Nam (VOC) và Ủy Ban Paralympic Việt Nam (VPC) từ năm 2012, và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) từ năm 2021.

Đây là động lực để những VĐV đỉnh cao hàng đầu của Thể thao Việt Nam tập luyện, phấn đấu hướng đến việc tranh tài ở các Đại hội lớn trong thời gian ngắn sắp tới như ASIAD 20 năm 2026 tại Nagoya (Nhật Bản) hay Olympic 2028 tại Los Angeles (Mỹ).