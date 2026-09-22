Chanathip thay mặt ĐT Thái Lan gửi "chiến thư" tới ĐT Việt Nam ở FIFA ASEAN Cup

Trả lời phỏng vấn trước truyền thông Thái Lan khi hội quân cùng ĐTQG, tiền vệ Chanathip Songkrasin khẳng định quyết tâm giành chức vô địch FIFA ASEAN Cup 2026.

“Tôi cùng tập thể ĐT Thái Lan đều đã sẵn sàng 100%. FIFA ASEAN Cup là giải đấu rất khó vì các đội đều triệu tập lực lượng mạnh nhất. Thế nhưng, mục tiêu duy nhất của chúng tôi là giành chức vô địch và mang chiếc cúp về Thái Lan” - Chanathip tuyên bố.

“Đây là giải đấu trên sân trung lập. Điều này kéo theo những khó khăn về điều kiện sinh hoạt và sân bãi, trong khi đây sẽ là lợi thế của chủ nhà Indonesia. Tuy nhiên, tôi tin tưởng vào kinh nghiệm thi đấu ở nước ngoài của toàn đội. Chúng tôi sẽ làm tất cả để giành chiến thắng cho ĐT Thái Lan” – Chanathip nói thêm.

Tiền vệ Chanathip của ĐT Thái Lan. (Ảnh: BG Pathum)

Tại FIFA ASEAN Cup 2026, ĐT Thái Lan sẽ lần lượt gặp ĐT Pakistan ngày 26/9, ĐT Việt Nam ngày 29/9 và ĐT Philippines ngày 2/10 tại bảng B. Trong đó, cuộc đọ sức với ĐT Việt Nam sẽ tái hiện chung kết ASEAN Cup 2026, nơi ĐT Thái Lan đã ngậm ngùi nhận thất bại chung cuộc.

Theo thể thức FIFA ASEAN Cup 2026, đội nhất bảng B sẽ gặp đội nhất bảng A trong trận chung kết còn hai đội nhì bảng sẽ tranh hạng ba. Ở bảng A, chủ nhà Indonesia sẽ tranh tài cùng ĐT Malaysia, ĐT Singapore và ĐT Bangladesh.

Khi được hỏi về màn tái đấu ĐT Việt Nam, Chanathip Songkrasin cho hay: “ĐT Việt Nam là một đối thủ mạnh và chúng tôi hy vọng sẽ đánh bại họ để tăng thêm sự tự tin cho ĐT Thái Lan cũng như người hâm mộ bóng đá Thái Lan”.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên Chanathip Songkrasin có tuyên bố mạnh miệng về ĐT Việt Nam trong thời gian qua.

Hồi tháng 8 vừa qua, Chanathip Songkrasin không tham dự ASEAN Cup 2026 nhưng đã tới động viên ĐT Thái Lan trước trận chung kết và tuyên bố “ĐT Việt Nam không giỏi như họ nghĩ”. Dẫu vậy, ĐT Việt Nam đã thắng ĐT Thái Lan chung cuộc 4-3 sau 2 lượt trận để giữ vững ngôi vương Đông Nam Á.

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