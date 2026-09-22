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Sao nhập tịch nói lời “gan ruột” trong ngày đầu hội quân cùng ĐT Việt Nam

Thứ Ba, 19:03, 22/09/2026
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VOV.VN - Cầu thủ nhập tịch Adou Leygley Minh nói lời “gan ruột” trong ngày đầu hội quân cùng ĐT Việt Nam để chuẩn bị cho chiến dịch FIFA ASEAN Cup 2026.

Chiều 22/9, ĐT Việt Nam có buổi tập duy nhất tại Hà Nội trước khi lên đường sang Indonesia vào sáng 23/9, chuẩn bị cho hành trình tại FIFA ASEAN Cup 2026. Đáng chú ý, đây là lần đầu Adou Leygley Minh được triệu tập lên ĐTQG sau khi có quốc tịch Việt Nam.

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Adou Minh trả lời phỏng vấn trước buổi tập cùng ĐT Việt Nam (Ảnh: Hoài Thương)

Chia sẻ về ngày đầu khoác áo đội tuyển, Adou Leygley Minh cho biết đã nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới. Với cầu thủ sinh năm 1997, việc được khoác áo ĐT Việt Nam là một dấu mốc đặc biệt trong sự nghiệp. Anh nhấn mạnh cảm xúc tự hào khi lần đầu góp mặt ở đội tuyển quốc gia.

“Tôi nghĩ cũng giống như mọi cầu thủ khác, đó là một cơ hội lớn. Ai cũng muốn được thi đấu trong màu áo đội tuyển quốc gia, vì vậy tôi rất tự hào, rất hạnh phúc. Cứ cố gắng tận hưởng thôi”, Adou Leygley Minh chia sẻ.

Niềm vui của Adou Leygley Minh cũng được anh chia sẻ với gia đình sau khi có tên trong danh sách triệu tập. Cầu thủ thuộc biên chế CLB CAHN cho biết đã nhận được nhiều lời chúc từ người thân và bạn bè trong ngày đặc biệt này.

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(Ảnh: Hoài Thương)

“Đầu tiên tôi gọi cho mẹ, bố tôi. Mẹ tôi không quan tâm mấy đến bóng đá đâu, nhưng bà rất tự hào vì đó là đội tuyển quốc gia Việt Nam. Thế nên bà rất vui khi tôi được khoác áo đội tuyển”, Adou Leygley Minh kể lại.

Đáng chú ý, trung vệ sinh năm 1997 từng theo dõi trực tiếp ĐT Việt Nam thi đấu trong giai đoạn gần đây và ấn tượng mạnh với bầu không khí trên khán đài. “Ở trận chung kết ASEAN Cup, tôi có mặt trực tiếp trên sân vận động và người hâm mộ cũng như bầu không khí lúc đó thật tuyệt vời. Điều đó mang lại niềm vui cho cả đất nước”, Adou Leygley Minh nói.

Từ một khán giả trên khán đài, Adou Leygley Minh giờ đã trở thành một phần của đội tuyển quốc gia, điều cầu thủ này xem là bước tiến lớn trong sự nghiệp: “Tôi khi đó giống như một người hâm mộ, và giờ tôi đã có mặt trong đội tuyển, nên đó là một bước tiến rất lớn đối với tôi”.

sao nhap tich noi loi gan ruot trong ngay dau hoi quan cung Dt viet nam hinh anh 3
(Ảnh: Hoài Thương)

Trong ngày đầu hội quân, Adou Leygley Minh cũng nhắc đến việc Quang Hải vắng mặt vì chấn thương và bày tỏ sự tiếc nuối. Dù vậy, Adou Leygley Minh khẳng định toàn đội cần tiếp tục hướng về phía trước và giữ tinh thần chiến đấu.

“Đó là bóng đá, chấn thương là chuyện thường xảy ra trong bóng đá, nên chúng ta phải thi đấu mà không có Quang Hải. ĐT Việt Nam vẫn có một tập thể mạnh, hãy cứ chiến đấu thôi”, Adou Leygley Minh cho hay.

Trước mắt Adou Leygley Minh là giải đấu đầu tiên trong màu áo ĐT Việt Nam. Cầu thủ này bày tỏ quyết tâm cống hiến khi có cơ hội ra sân: “Với tôi, đây sẽ là một khoảnh khắc không thể nào quên… tôi sẽ cống hiến hết mình và hãy chờ xem liệu tôi có được ra sân thi đấu và có thể đóng góp, giúp đỡ đội tuyển hay không”.

PV/VOV.VN
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