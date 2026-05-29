Pickleball Việt Nam có đại diện tranh vé chung kết Macau Open 2026

Thứ Sáu, 15:54, 29/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tay vợt Hồ Thị Trúc Tâm sẽ tranh vé vào chung kết nội dung đơn nữ và đôi nữ tại giải PPA Asia Macau Open 2026.

Trận tứ kết “nội bộ” giữa 2 tay vợt Việt Nam đã xuất hiện tại nội dung đơn nữ PPA Asia Macau Open 2026 sau khi Sophia Phương Anh chạm trán Hồ Thị Trúc Tâm. Trước đó, Sophia Phương Anh đã vượt qua Sarah Jane Lim còn Hồ Thị Trúc Tâm đánh bại Tya Karina ở vòng 1/16.

Trong trận tứ kết nội dung đơn nữ PPA Asia Macau Open 2026, Hồ Thị Trúc Tâm thắng 11-4 ở set đầu tiên, Sophia Phương Anh gỡ hoà khi thắng 11-5 ở set thứ hai. Bước vào set đấu quyết định, Hồ Thị Trúc Tâm thắng 11-2 để vượt qua Sophia Phương Anh với kết quả chung cuộc 2-1.

Hồ Thị Trúc Tâm tiến vào bán kết nội dung đơn nữ và sẽ đối đầu với Anni Xie – tay vợt đã vượt qua Albie Huang 2-0 (11-8, 11-70) ở vòng tứ kết.

Ngoài ra, Hồ Thị Trúc Tâm cũng lọt vào bán kết nội dung đôi nữ PPA Asia Macau Open 2026. Hồ Thị Trúc Tâm cùng Mihae Kwon sẽ tranh vé vào chung kết với cặp Rika Fujiwara - Kei Sawaki.

Tại nội dung đôi nữ, Hồ Thị Trúc Tâm cùng Mihae Kwon thắng cặp Ying Suet Lam - Tya Karina 2-1 (11-7, 7-11, 11-3) ở vòng 1/16, sau đó tiếp tục đánh bại cặp Sarah Jane Lim - Naimi Mehta 2-0 (11-9, 11-6) ở tứ kết.

Trong khi đó, Sophia Phương Anh và Sophia Huỳnh Trần đã dừng bước khi thua cặp Sarah Jane Lim - Naimi Mehta 1-2 ở vòng 1/16. Tỷ số các set ở trận này là 9-11, 11-7 và 2-11.

Hoàng Long/VOV.VN
Tag: pickleball Việt Nam Macau Open 2026 pickleball
Nhập môn Pickleball: Hướng dẫn kỹ thuật Block trái tay
VOV.VN - Hướng dẫn kỹ thuật Block trái tay trong pickleball qua các bước đơn giản và dễ hiểu từ Huy Mê Pick. Bên cạnh đó là những lưu ý quan trọng và bài tập cơ bản giúp người mới nhập môn thực hiện cú block gọn gàng, ổn định, kiểm soát tốt khu vực chuyển tiếp và tạo lợi thế khi thi đấu.

Lịch thi đấu pickleball hôm nay 29/5: "Song Sophia" tranh vé tứ kết Macau Open
VOV.VN - Cập nhật lịch thi đấu pickleball hôm nay 29/5 với các trận đấu vòng 1/16 và tứ kết PPA Asia Macau Open 2026, thời gian và sân đấu mới nhất.

Cách xem trực tiếp pickleball PPA Tour Asia Macao Open 2026
VOV.VN - Cách xem trực tiếp giải pickleball PPA Tour Asia Macao Open 2026 diễn ra từ ngày 28-31/5 với sự góp mặt của những tay vợt nữ hàng đầu Việt Nam như Sophia Phương Anh, Sophia Huỳnh Trần, Hồ Thị Trúc Tâm.

2 ngôi sao pickleball Việt Nam tạo nên vụ việc hy hữu ở Philippines
VOV.VN - Sự kiện hy hữu xảy ra ở giải pickleball Mindanao Open tại Philippines khi ban tổ chức phải chia đôi chức vô địch đơn nam do không thể giải quyết mâu thuẫn của Quang Dương và Phúc Huỳnh về loại bóng thi đấu ở trận chung kết.

Trương Vinh Hiển vô địch giải pickleball PPA Asia Kuala Lumpur Open 2026
VOV.VN - Trương Vinh Hiển vô địch nội dung đơn nam giải pickleball PPA Asia Kuala Lumpur Open 2026 sau chiến thắng áp đảo ở trận chung kết.

