Pickleball Việt Nam có đại diện tranh vé chung kết Macau Open 2026

Trận tứ kết “nội bộ” giữa 2 tay vợt Việt Nam đã xuất hiện tại nội dung đơn nữ PPA Asia Macau Open 2026 sau khi Sophia Phương Anh chạm trán Hồ Thị Trúc Tâm. Trước đó, Sophia Phương Anh đã vượt qua Sarah Jane Lim còn Hồ Thị Trúc Tâm đánh bại Tya Karina ở vòng 1/16.

Trong trận tứ kết nội dung đơn nữ PPA Asia Macau Open 2026, Hồ Thị Trúc Tâm thắng 11-4 ở set đầu tiên, Sophia Phương Anh gỡ hoà khi thắng 11-5 ở set thứ hai. Bước vào set đấu quyết định, Hồ Thị Trúc Tâm thắng 11-2 để vượt qua Sophia Phương Anh với kết quả chung cuộc 2-1.

Hồ Thị Trúc Tâm tiến vào bán kết nội dung đơn nữ và sẽ đối đầu với Anni Xie – tay vợt đã vượt qua Albie Huang 2-0 (11-8, 11-70) ở vòng tứ kết.

Ngoài ra, Hồ Thị Trúc Tâm cũng lọt vào bán kết nội dung đôi nữ PPA Asia Macau Open 2026. Hồ Thị Trúc Tâm cùng Mihae Kwon sẽ tranh vé vào chung kết với cặp Rika Fujiwara - Kei Sawaki.

Tại nội dung đôi nữ, Hồ Thị Trúc Tâm cùng Mihae Kwon thắng cặp Ying Suet Lam - Tya Karina 2-1 (11-7, 7-11, 11-3) ở vòng 1/16, sau đó tiếp tục đánh bại cặp Sarah Jane Lim - Naimi Mehta 2-0 (11-9, 11-6) ở tứ kết.

Trong khi đó, Sophia Phương Anh và Sophia Huỳnh Trần đã dừng bước khi thua cặp Sarah Jane Lim - Naimi Mehta 1-2 ở vòng 1/16. Tỷ số các set ở trận này là 9-11, 11-7 và 2-11.