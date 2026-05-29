Lịch thi đấu pickleball hôm nay 29/5: "Song Sophia" tranh vé tứ kết Macau Open

Theo lịch thi đấu pickleball hôm nay 29/5, PPA Asia Macau Open 2026 sẽ diễn ra các trận đấu vòng 1/16 nội dung đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ.

Các trận đấu nội dung đơn nữ dự kiến bắt đầu từ 8h theo giờ Việt Nam. Các trận đấu nội dung đơn nam dự kiến bắt đầu từ 9h. Các trận đấu nội dung đôi nữ dự kiến bắt đầu từ 12h. Các trận đấu nội dung đôi nam dự kiến bắt đầu từ 13h. Các trận đấu nội dung đôi nam nữ dự kiến bắt đầu từ 16h.

Sophia Phương Anh (áo đen) và Sophia Huỳnh Trần. (Ảnh: FBNV)

Đáng chú ý, Sophia Phương Anh được xếp hạng hạt giống số 4 tại nội dung đơn nữ PPA Asia Macau Open 2026 và sẽ chạm trán tay vợt vượt qua vòng loại ở vòng 1/16.

Bên cạnh đó, cặp Sophia Phương Anh – Sophia Huỳnh Trần được kỳ vọng sẽ giành vé vào tứ kết nội dung đôi nữ khi xếp hạng hạt giống số 4 và sẽ gặp cặp đôi vượt qua vòng loại.