Hơn 300 VĐV tham dự Giải pickleball Hội Nhà báo Việt Nam 2026

Giải pickleball được tổ chức nhằm kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam (21/4/1950 - 21/4/2026), đồng thời hướng tới kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026).

Đây là giải pickleball quy mô lớn đầu tiên dành cho những người làm báo đang công tác tại các cấp Hội Nhà báo, các cơ quan báo chí tại TP.HCM và các địa phương. Trong đó, mỗi Hội Nhà báo, mỗi cơ quan báo chí là một đội tham gia nội dung đồng đội.

Ông Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phụ trách phía Nam phát biểu tại lễ khai mạc (ảnh: H.H)

Tham dự giải pickleball có hơn 300 vận động viên là các nhà báo, phóng viên, biên tập viên đang công tác tại các cơ quan báo chí TP.HCM, các cơ quan đại diện, phóng viên thường trú của báo chí Trung ương và địa phương trú đóng trên địa bàn TP.HCM. Giải đấu còn quy tụ các doanh nhân, nghệ sĩ và khách mời… để tăng cường sự kết nối giữa báo chí, doanh nghiệp và cộng đồng.

Ngoài các nội dung thi đấu thông thường, giải còn có nội dung dành riêng cho đội nam lãnh đạo các Hội Nhà báo, cơ quan báo chí và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp…

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM Nguyễn Nam Nhân - giữa - và các vận động viên (ảnh: A.T)

Theo ông Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phụ trách phía Nam, sự kiện không chỉ là hoạt động thể thao ý nghĩa của giới báo chí, mà còn là dịp tăng cường giao lưu, kết nối giữa các cơ quan báo chí, doanh nghiệp và cộng đồng. Pickleball là môn thể thao đang nhận được sự quan tâm của đông đảo người chơi. Đã có nhiều cơ quan báo chí Trung ương và TP.HCM đứng ra tổ chức giải đấu nhưng chưa có giải nào dành riêng cho các nhà báo, phóng viên.

Do đó, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức giải nhằm tạo sân chơi cho các nhà báo, đồng thời là nơi giao lưu với các đơn vị doanh nghiệp đã đồng hành với báo chí trong các hoạt động từ thiện, xã hội. "Chúng tôi đã nhận được sự ủng hộ của các đồng nghiệp đến từ các cơ quan báo chí ở TP.HCM, kể cả cơ quan thường trú của Trung ương trên địa bàn TP.HCM và sự đồng hành của các đơn vị doanh nghiệp. Điều này làm chúng tôi cảm thấy rất vui. Chúng tôi mong muốn nếu phong trào này hiệu quả, mang lại ích lợi thì sẽ duy trì sân chơi thường xuyên cho các nhà báo", ông Trần Trọng Dũng cho biết.